Analía Franchín, con el alta por el Covid-19 pero aún con síntomas

Analía Franchín recibió el alta por coronavirus el 12 de septiembre pero aún sigue sintiendo algunos síntomas: todavía no recuperó el gusto y el olfato.

Esto la tiene alerta ya que será unas de las famosas que estará en "Masterchef Celebrity", el reality que conduce Santiago del Moro, a partir del 5 de octubre por Telefe.

“En este momento noto como un cansancio que capaz no tenía. Pero no me banco sentirme enferma y soy culo inquieto. Me decían ‘descansá, tranquilizate’. Y yo: ‘No, no, no, tengo que seguir’. Me parece que eso fue una cagada”, indicó en charla con Moskita Muerta, Radio La Once Diez.

“Obviamente, para la competencia me juega re en contra. Todavía no los recuperé y hago todos los días mi ejercicio con vinagre. Desde el segundo día que tengo la enfermedad que estoy así: va un mes que estoy sin gusto ni olfato”, admitió la periodista.

Y recalcó: “Encima soy obsesiva con los olores. ¡Por favor, que vuelva! Obviamente que por las papilas te das cuenta, por ejemplo, si es salado o dulce, pero no el sabor. Es muy loco. No sé cómo voy a hacer. Le haré oler a un compañero”.

Analía dejó en claro que los médicos le informaron que eso es algo “normal” en los pacientes con COVID-19.

“Obviamente estuve viendo otras temporadas de Masterchef y de otros países y me doy cuenta de que es una competencia, primero, absolutamente real y auténtica. El hecho de que no haya público involucrado en la votación, a mi modo de ver, lo hace aún más transparente”, señaló sobre su incorporación al reality.