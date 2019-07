Anabela Ascar dio detalles de los últimos momentos en vida de Héctor Ricardo García: "Entro y ya estaba muerto"

"La operación de cadera fue fatal. Pasó por cinco quirófanos. Estuvo consciente todo el tiempo. El último día, que fue el viernes, me pidió que lo sacara a pasear", comentó Ascar.

"Yo le compré los medicamentos para la infección. Y me dijo que no con la mano porque ya no hablaba. No los quería tomar. Salgo a abrirle a la enfermera a las 22, vuelvo, preparo los ravioles, entro y ya estaba muerto", explicó.





"Supo que no tenía que comprarle los medicamentos porque sabía que se iba. Era lo que él quería porque ya estaba sufriendo mucho", cerró con su crudo relato.