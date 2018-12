Actrices Argentinas hizo pública una denuncia de violación de la actriz Thelma Fardin contra Juan Darthés durante una gira del programa "Patito Feo" en Nicaragua. El colectivohizo pública una denuncia de violación de la actrizcontradurante una gira del programaen Nicaragua.





En ese momento, ella tenía 16 años y él, 45. En ese contexto, varias de las artistas que estuvieron en el Multiteatro para apoyar a la denunciante coincidieron en una frase: "Ahora decimos basta".





"La verdad esto es un antes y un después para todas nosotras, esto fue demasiado. La valentía que tuvo Thelma en denunciar un abuso sexual es admirable. Estamos todas conmovidas y apoyándola. Vivimos en un mundo muy machista, los hombres crecen en lugares de poder y también hacen abusos sobre eso. Estamos aquí para decir basta a todo eso", manifestó Anabel Cherubito en diálogo con PrimiciasYa.com. , manifestóen diálogo con





Y luego reveló: "Me ha tocado vivir experiencias de acoso y varias veces me he quedado sin trabajo por decir no. Varias veces me tuve que callar la boca porque si no nunca más me iban a llamar para trabajar en ningún lado. El 66% de las mujeres han sufrido algún tipo de abuso o acoso en su trabajo, esto se tiene que terminar".





Griselda Siciliani, Dolores Fonzi, Mirtha Busnelli, Lali Espósito, Anabel Cherubito, Jazmín Stuart, Cecilia Roth, Eleonora Wexler, Muriel Santa Ana, entre otras. Además estaban, entre otras.

Embed