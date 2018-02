Anabel Cherubito: "Tomé coraje para contar lo que me pasó, no me quiero hacer la tonta"

Anabel Cherubito se animó a contar un episodio de acoso sexual y abuso de poder que vivió hace unos años. En un reportaje público, la actriz españolase animó a contar un episodio de acoso sexual y abuso de poder que vivió hace unos años.





"Me habían elegido para un personaje para una tira y fui a hacer la prueba de vestuario. El director me llamó a su oficina y me dijo algo desubicado. Yo lo mandé a la p... que lo p... Le dije: '¿Estás haciendo abuso de poder? ¿Estás pidiendo a cambio de un trabajo que yo me he ganado...?'. No. Siempre fui brava con eso porque no es fácil ser mujer y moverte sola", manifestó la artista.





PrimiciasYa, a raíz de estos dichos, dialogó con ella y en una entrevista exclusiva, subrayó: "Tomé coraje porque no me quiero hacer la tonta con las cosas que viví como mujer, sé que las han vivido muchísimas mujeres. Es un medio muy machista, al igual que todos. Hace muchos años no trabajo, pero antes era muy común la extorsión de sexo a cambio de trabajo".





"Muchas chicas que han dicho que sí y encima se quedaban sin trabajo. Es algo humillante que pasaba mucho y supongo que sigue pasando. Me hace feliz que le empiecen a creer a las víctimas, siempre la mujer quedaba como una loca, y se quedaba sin trabajo. Ahora se puede denunciar, aunque todavía son las primeras que se juzga. Falta mucho por hacer, pero con esto que pasó en Hollywood se toma otras decisiones, algo está cambiando", sumó Anabel.

Cherubito aportó su visión sobre el tema: "El problema es que ven a las mujeres como objetos y deseo y no como sujetos que desean. Es una gran diferencia... Es algo cultural. Hablan del camino fácil cuando una mujer vende su cuerpo para conseguir algo y no es el camino fácil, es el camino difícil. ¿Qué le pasa a tu mente y a tu alma cuando tomás esa decisión? Son temas muy largos, es lo que yo pienso".

Para completar, expresó: "No fue uno solo, fueron varios... Muchas veces me quedé sin trabajo, viviendo sola desde los 18 años y pagando un alquiler. Pero vengo de una madre feminista y nunca permití eso, nunca accedí y sufrí las consecuencias. Le dije a las personas que me dejaban sin trabajo que era espantoso lo que hacían, que no tenía comida para vivir. Aparte, el lugar del hombre es muy humillante. Los trabajos tendrían que conseguirse por méritos de estudiar, de prepararse, del esfuerzo".