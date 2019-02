Anabel Cherubito: "Dos de nuestras compañeras se comunicaron con Natacha para contenerla"

Aníbal Pachano se mostró a favor de la ex modelo, la defendió y le pegó al organismo femenino por darle la espalda, castigó a la actriz Carolina Papaleo por hablar de un presunto HIV de la ex mediática y defenestró al periodista Luis Ventura por publicar las imágenes del cadáver. El reconocido coreógrafose mostró a favor de la ex modelo, la defendió y le pegó al organismo femenino por darle la espalda, castigó a la actrizpor hablar de un presunto HIV de la ex mediática y defenestró al periodista Luis Ventura por publicar las imágenes del cadáver.





"Yo creo que la abandonaron porque ella dijo que ejercía prostitución, y las tres cuarta partes del pseudo-colectivo yo sé dónde empezaron, de donde vienen y a donde van", dijo Pachano en diálogo con el programa radial Moskita Muerta.





Lejos de quedarse conforme con su crítica, el coreógrafo fue por más y disparó: "Nadie queda exento de las formas en las que ganaron sus lugares. Una prostituta vende su cuerpo, muchos otros venden el alma y viven como vampiros, y nadie dice nada".

Primiciasya.com se comunicó con Anabel Cherubito, integrante del colectivo, quien inicialmente aclaró: "No estamos dando notas con el tema porque es muy morboso y no nos corresponde. Ya hicimos un comunicado. Están poniendo el foco en el lugar equivocado". se comunicó con, integrante del colectivo, quien inicialmente aclaró:





Y agregó: "Tratamos el tema y dos de nuestras compañeras se comunicaron con ella para contenerla y ayudarla. Después también la apoyamos en un comunicado donde también nombramos a otras chicas. Son muchas las mujeres que se nos acercaron a pedir ayuda después de lo de Thelma. Nosotras no somos el estado, no podemos hacer con todas lo mismo. Intentamos ayudar desde donde podemos. Informando y conteniendo. Lo de telma fue un trabajo de meses y además era una violaciona una menor. Aprovechamos el apoyo a Thelma para denunciar los abusos que sufrimos en nuestra profesión".





"Me es igual lo que diga Pachano la verdad. Me parece todo morbo y nosotras no somos el problema ni los culpables de nada. Ya te digo. Ponen el foco el el lugar equivocado", sentenció.