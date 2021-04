Ana Sans, ex de Pachano, salvó su vida de milagro luego de un derrumbe en su casa

La ex de Aníbal Pachano contó cómo fue que cedió el techo de su habitación: "Quedé en shock una hora", comentó.

El domingo, desde sus historias de Instagram, Sofía Pachano mostró cómo su madre, Ana Sans, salvó su vida de milagro luego de un derrumbe en la habitación.

La actriz compartió además imágenes de cómo quedó el lugar y apuntó contra la empresa constructora.

"Lamentablemente no puedo arrobar a la constructora porque el inversor es una persona muy poderosa y me da bastante miedo el poder a mí", comentó Sofía.

Ana Sans habló este lunes en "Buenos días América" y contó cómo fue el dramático momento: "A mí me caían piedras cuando dormía y me pusieron un durlock. Pasaron tres años de eso y se cayó pero nunca me enteraba porque estaban arriba del durlock las piedras".

"Escuché un ruido, estaba con los perros acostada, di dos pasos hasta la puerta del dormitorio y se desmoronó el techo. Fueron dos segundos, me salvó un ángel", comentó.

"Casi me mata, me salvé de milagro. Era un vicio oculto que estaba tapado. Yo estaba muy atenta a la casa. Fue un desastre y esta empresa sigue construyendo", reflexionó la artista y ex de Aníbal Pachano.

Y cerró: "Las piedritas me iban cayendo en la cama, en algún momento se iba a caer todo. Quedé en shock una hora".