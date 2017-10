Ana Sans: " Los perros estaban escondidos porque se había caído la mampostería de una pared"

"Es la misma casa... ninguna respuesta a las denuncias, la obra no la clausuran y mientras tanto 3 casas vecinas destruidas. Ambientes llenos de humedad donde no se puede respirar. Toda una casa hermosa destruida. Uno de los inversionistas sería el conocido Natalio Churba", agregó.

Es la misma casa... ninguna respuesta a las denuncias, la obra no la clausuran y mientras tanto 3 casas vecinas destruidas. Ambientes llenos de humedad donde no se puede respirar. Toda una casa hermosa destruida. Uno de los inversionistas sería el conocido Natalio Churba https://t.co/YoCCN4XSBw

Acá esperando a Defenda Civil! porque está bueno llegar a tu casa y tener todo roto por la obra que te hacen al lado, no? (Llevamos muchísimas denuncias y nada) de pedo q no mató a mis perros... Hay que llegar a esto para q hagan algo @horaciorlarreta ? @AngeldebritoOk @rialjorge pic.twitter.com/YxvTtGklg4



"Uno de los que está dentro del negocio de la construcción de al lado se llamaría Natalio Churba, quien me llamó para hacer un arreglo extra mediación. En la reunión fue una psicopatía tremenda. Es un señor que está haciendo un negocio gracias a desgracia de muchos nosotros. Me ofreció una plata irrisoria que nada tiene que ver con los destrozos que se hicieron la casa".





"Todo el mundo me dice que no vaya a juicio, y yo voy a seguir creyendo que hay Justicia, por que sino no se puede vivir más. Creo que a algún lado hay que llegar como se debería. No llegamos a ningún lado y los WhatsApp que me envió Natalio Churba son de terror", cerró la actriz y bailarina.