Ana Rosenfeld reveló la charla que tuvo con Karina Jelinek tras su alarmante mensaje

En la noche del jueves, Karina Jelinek causó preocupación entre sus seguidores al publicar un alarmante mensaje que fue poco claro y en el que se refiere a "si le llega a pasar algo".

"Buenas noches! Les cuento algo pork si me@pasa Algo? Quieren saber? No quiero que me pase nada! Quiero vivir y una loca no me va a dejar de dejar penar lo mismo !", escribió la morocha en su cuenta de Twitter, e inmediatamente los internautas comenzaron a preguntarse si la modelo estaba en peligro.

El mensaje causó intranquilidad y alertó a sus seguidores, colegas y amigos. Sin embargo a las 12.47 volvió a utilizar su cuenta de Twitter para comunicar: "Estoy bien Ángeles ! Disculpen y gracias por sus mensajes".

Además, borró la publicación que generó tanto revuelo sin aclarar qué era lo que había pasado, ni si había resuelto el conflicto.

Ana Rosenfeld habló en la noche del viernes con "TV Nostra", América, y contó detalles del contacto que tuvo con Karina tras su alarmante mensaje.

"Yo también me preocupé cuando vi el mensaje con un retuit. Le escribí por WhatsApp y me contestó rápido. Me dijo que estaba bien, que no había pasado nada, y que lo que pasó lo va a resolver", explicó la abogada.

Y profundizó: "Me explicó que se había peleado con alguien y que a ella le estaba preocupando esa situación pero que después ante la cantidad de mensajes que recibió lo primero que hizo fue sacar el tuit por la preocupación generalizada de la prensa y amigos".

Además, confirmó que Jelinek busca subrogar un vientre en Miami y que cada vez está más cerca del sueño de ser madre.

