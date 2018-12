Ana Rosenfeld no continuará representando a Juan Darthés

Juan Darthés por las acusaciones de La prestigiosa abogada Ana Rosenfeld , quien hasta el momento representaba legalmente apor las acusaciones de acoso de Calu Rivero , acaba de comunicar a través de Twitter que se desliga del actor y, desde este martes, ya no será su letrada.

"Mañana presentare en tribunales mi renuncia al patrocinio letrado que ejercía en representación de Juan Darthes", anunció Rosenfeld.

La polémica decisión de Ana Rosenfeld se producirá exactamente el mismo día en que un grupo de artistas denunciará a un actor que habría violado a una menor de edad, según adelantó Jorge Rial en Intrusos.

"Ella no es conocida, no es una actriz de renombre, pero él sí. Será un día bisagra no solamente para el mundo del espectáculo, sino para toda la sociedad", indicó el conductor.

"Seguramente esto será el comienzo de algo... Fue una persona importante del cine, ella era una asistente de producción en su momento y luego de filmar se la llevaron con otras personas y la violaron", detalló Rial, sin revelar quiénes son los protagonistas.

¿Tendrá algo que ver la ruptura legal entre Ana Rosenfeld y Juan Darthés, con la gravísima denuncia que se conocerá este martes?

