Revista Noticias, en donde Rosenfeld excluyó de la imagen a D'Alessandro, cuando el artículo hacía mención a los tres letrados. Mauricio D'Alessandro dialogó con este portal después de salir a cruzar a Ana Rosenfeld desde Twitter, quien había cortado una imagen de una nota que había sido publicada en, en dondeexcluyó de la imagen a Mariana Gallego , mujer de, cuando el artículo hacía mención a los tres letrados.





D'Alessandro (Ver nota), PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Rosenfeld quien aclaró sobre este tema. Luego de la palabra dese contactó en exclusiva conquien aclaró sobre este tema.

"No sé ni en qué revista salió. Me mandaron la foto y tal cual me la mandaron la subí. Acá no es nada personal con nadie, simplemente recibí la foto y así como me la mandaron puse lo que puse. No tengo ninguna intención de polemizar acerca de esta tontería, me parece un absurdo", explicó la letrada.

"No hay tema, es un absurdo. ¿Parece que la pelea Mauricio y yo vende? Está aburrido mi colega que busca barro donde no hay barro. Me mandaron la foto, para el que la mandó le gustó la dupla de Mauricio y yo. Nunca la vi la original hasta hoy que empezaron con esta tontería", añadió.

