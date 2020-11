Ana Rosenfeld habló tras la sanción que recibió por el Colegio de Abogados por el caso de Juan Darthés

Ana Rosenfeld defendía a Juan Darthés en un juicio contra Calu Rivero. La abogada contó que tras conocer la denuncia de Thelma Fardin, de una abuso sexual cuando ella era menor de edad, decidió dejar a su cliente.

Sin embargo, otro abogado consideró que eso perjudicaba al actor y le hizo una denuncia en el Colegio de abogados por incumplido el secreto profesional. El organismo dio lugar a la denuncia y Ana no podrá ejercer como letrada por un año.

Invitada como panelista a “Los ángeles de la mañana”, El Trece se animó a contar todo lo que sucedió. "Ustedes bien saben que hace dos años estuve frente a una gran encrucijada y tuve que tomar una decisión importante entre mis principios éticos como mujer y mi profesión como abogada. Por supuesto que abogada soy y voy a seguir siendo. Estoy hablando del caso Darthés", comenzó diciendo.

"Un abogado que no voy a nombrar me denunció porque creyó que estaba violando el secreto profesional, cosa que nunca hice porque no conté los bemoles por los que yo me alejé. Dije simplemente que se había quebrado una relación de confianza", aclaró.

“Era un tema que personalmente tenía que sentirme cómoda. Un cliente tiene que sentirse cómodo con su abogado y viceversa. Opté por ser mujer y priorizar mis convicciones. Soy madre y les doy una educación muy importante a mis hijas", admitió.

"Eso ofendió a un abogado en particular que hizo la denuncia en el Colegio de Abogados, que consideró que yo había perjudicado a mi cliente con la renuncia, cosa que sé que es de ninguna manera. Primero que nada porque no era abogada del caso que se estaba denunciando".

Sobre la denuncia de Thelma Fardin dijo: "me enteré porque me llamó Doman (Fabián) para preguntarme si estaba al tanto del hombre que iba a ser denunciado al día siguiente por el colectivo de Actrices. Cuando le dije que no tenía idea, me dijo que lo sabía todo el mundo, yo no había tenido acceso a esa información".

"Cuando Fabián me cuenta eso, tengo conversaciones con el señor Darthés que nunca ventilé, nunca dije lo que hablé con él y consensuamos mi alejamiento. Eso enojó a un abogado, hizo una denuncia en el colegio, que entendió que había violado el secreto profesional", concluyó.

