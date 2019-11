Ana Rosenfeld se defendió: "Tomé la decisión como mujer de apartarme de la defensa de Darthés"

El Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal suspendió por un año a Ana Rosenfeld por haber cesado en la defensa del actor Juan Darthés justo antes de que fuera denunciado por un colectivo de actrices por un caso de abuso sexual contra Thelma Fardin.

La parte resolutiva de la decisión resolvió "imponer a la abogada Ana Mirta Rosenfeld la sanción de suspensión por un año en el ejercicio profesional, la que se hará efectiva a partir de los 30 días de quedar firme".

Esto significa que Rosenfeld, habitual abogada de personajes de la farándula, podrá seguir desempeñando sus tareas hasta que queden agotadas todas las instancias de apelación.

La decisión del Tribunal de Disciplina es apelable ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y, luego, ante la Corte Suprema de Justicia. La denuncia fue impulsada por Fernando Miguez, de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático.

Rosenfeld decidió renunciar a la defensa de Darthés horas antes de enterarse que el colectivo de actrices preparaba una conferencia de prensa para denunciar el episodio por el cual hoy pesa sobre el actor un pedido internacional de detención emitido por la Justicia de Nicaragua.

La denuncia fue presentada públicamente a finales del año pasado y se tradujo en el pedido de detención en octubre, en el contexto de los hechos que habrían ocurrido cuando ella tenía 16 años y ambos estaban de gira por Nicaragua con la ficción "Patito feo".

Al conocerse esta noticia, desde su cuenta de Instagram, la abogada de los famosos grabó un video y aclaró que hasta la fecha aún no tuvo una notificación formal del tribunal de disciplina con dicha sanción.

Además, destacó: "Me he enterado por la prensa y por muchos que me han llamado para expresar solidaridad con mi caso. Hasta que la corte suprema no confirme esta resolución, seguiré siendo abogada en las jurisdicciones que sigo ejerciendo".

Y agregó: "Este corazón de abogada y esta cabeza dedicada al ejercicio de la profesión no me la va a sacar nadie".

"Jamás revelé ni revelaré ninguna de las cosas que me dijo el señor Juan Darthés el día que tomé la decisión como mujer de apartarme de su defensa", cerró sobre el caso en cuestión.