Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Ana Rosenfeld dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com y aclaró que efectivamente Maxi López pidió embargar las cuentas de Wanda Nara pero que esto no fue concedido por el momento por la Justicia argentina. dialogó en exclusiva cony aclaró que efectivamentepidió embargar las cuentas depero que esto no fue concedido por el momento por la





Incluso, la letrada advirtió que pedirá que citen a declarar al abogado de López para que explique cómo recibió la información de un embargo que aún no fue otorgado.





"Maxi López pidió embargar las cuentas de Wanda pero no sólo no se lo dieron sino que además estoy investigando realmente cómo llegó a Italia una orden no emitida por un juez italiano, quién fue el abogado argentino que le mandó toda la documentación a Italia con una orden de un embargo que no está otorgado", le confió Rosenfeld a PrimiciasYa.com. , le confió

rosenfeld.jpg







"Al extremo tal que ya tengo la traducción que me mandó el abogado italiano de Wanda para presentarlo el primer día hábil en Tribunales y decir cómo se emitió una orden que no salió de ningún juez argentino. Pronto va a ser citado a declarar el abogado de Maxi en Italia para que diga cómo recibió la información de un embargo que no fue otorgado. Está frenado en la Justicia argentina y no fue otorgado aún", añadió la abogada.





"Es falso que el exhorto haya salido para Italia. Está frenado por la jueza argentina. Ahora que veo fue su abogado que envió al abogado italiano esta info. Se está investigando en Italia cómo llegó un exhorto que jamás firmó la jueza de Argentina", fundamentó Ana.





Y enfatizó: "En Argentina podríamos estar investigando la posible comisión del delito de estafa procesal. En Italia está tomando cartas en el asunto el abogado italiano de Wanda".

"Qué significado tiene 'bozal legal' y que se considera violatorio del mismo está en etapa de estudio en la Corte Suprema argentina. Aún no hay fallo alguno al respecto. Será el Supremo Tribunal quien deberá resolver", finalizó Rosenfeld.