Ana Rosenfeld muy dura con La China Suárez: "Soy una mina con códigos"

Ana Rosenfeld, abogada de Wanda Nara, fue contundente a la hora de hablar de La China Suárez en el escándalo que involucra a su defendida y amiga con el futbolista Mauro Icardi y la actriz.

"¿Qué le voy a preguntar? Yo soy una mina de códigos", disparó la letrada ante la consulta de Andy Kusnetzoff el sábado en el programa Podemos Hablar, Telefe, si hablaría con Suárez.

"Si te quiere contratar...", volvió a insistir el conductor. A lo que Ana argumentó su tajante postura negativa: "No, de ninguna manera", comenzó la letrada.

"Primero no solamente por lo que está pasando con Wanda y Mauro sino también la gente no resiste un archivo y conociendo también el precedente de Benjamín con Pampita... Ese día también me resultó triste y nefasto", siguió contundente recordando el final del matrimonio de la modelo con el actor chileno.

Y agregó picante: "Yo no me la como esa. A mi no me emociona a esta altura de la vida que todos los hombres le dicen que se están separando, que todos le dicen que están pésimo con su mujer, es un verso muy conocido con mis años de experiencia".