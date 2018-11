Ana Franco, la ex de Atilio Veronelli: "Con Santiago Bal hubo unos besos, pero no tuvimos sexo"

Santiago Bal no pierde el tiempo y tampoco esconde sus emociones. En las últimas horas se le adjudicó una nueva novia. Daniel Ambrosino dijo el jueves en "Intrusos" que el padre de Fede estaría en una relación con la actriz y escritora Ana Franco. no pierde el tiempo y tampoco esconde sus emociones. En las últimas horas se le adjudicó una nueva novia.dijoel jueves enqueel padre de Fede estaría en una relación con la actriz y escritora





Franco se hizo conocida por una disputa con su ex pareja, el actor Atilio Veronelli, la cual la llevó a estar muchas horas en televisión por su pelea con su ex. También fue mujer del fallecido actor Oscar Ferreiro y entre los trabajos más conocidos de la guionista figura su labor en la tira "Montecristo".





América TV, "Ana Franco hace un radioteatro, al cual fue invitado Santiago Bal y su hija Julieta. En ese encuentro parece que hubo un coqueteo entre ellos y Bal la invitó a cenar y ella aceptó. Fueron a comer y pasaron una noche romántica. Y luego él la volvió a invitar y ella fue al departamento de Bal y ahí fue testigo de las viandas que Carmen le prepara a su ex marido". Según informó el periodista de

Y en diálogo con PrimiciasYa.com, la actriz aclaró: "Le llevé a Santiago un libreto a su casa, estuvimos charlando una hora y pico. Otro día me llamó y fuimos a comer, me pareció un tipo divino para conocer de a poco. Yo soy escritora y él es un capo en todo esto. Santiago estuvo en la novela 'Amor en la sangre' y nos peleamos mucho ahí cuando la hicimos".





Luego detalló: "Cuando fuimos a comer él quería seducirme, charlamos y fue un caballero. Es un hombre amoroso, divino y culto. No tuvimos sexo, yo no me acuesto con un hombre ni bien lo conozco. Sí hubo unos besos, pero no sabemos qué pasará... Ahora él vendrá a la radio Noveladas el próximo miércoles y ahí hablaremos al aire".