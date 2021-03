Ana Acosta reconoció que le ofrecieron vacunarse contra el coronavirus

En medio del escándalo por el vacunatorio vip que se conoció hace unos días, la actriz Ana Acosta confesó que hace un tiempo recibió un llamado para poder aplicarse la vacuna contra el coronavirus y ella rechazó el ofrecimiento.

La protagonista de la obra "Casa Matriz", teatro Picadilly, comentó en chara con Teleshow cómo fue ese ofrecimiento que tuvo en plena pandemia.

"Me ofrecieron en un momento y dije que no porque consideraba que había mucha gente delante mío como para vacunarme antes que muchos otros. Esto va a traer polémica, es la primera vez que lo digo. Sinceramente, dije: “No, tengo a mi viejo que tiene 88 años, ¿voy a estar yo con la vacuna y mi viejo no?”. Entonces no, dije que no", se sinceró la actriz.

Y agregó al respecto de la procedencia del llamado: "No me gusta meterme en cuestiones políticas. La trinchera del actor es arriba del escenario. Siempre consideré que el actor tiene que ser muy independiente para permitirte criticar, estar del lado opuesto. Tendría que ser así. Particularmente, cuando me hablan de política, trato de no hablar, de no expresarme. No me gusta embanderarme con nadie ni a favor ni en contra".

Y reafirmó sobre su respuesta negativa a recibir la vacuna de esa manera: "Me pareció absolutamente injusto y dije que no".

"El llamado fue un día después de la función y le dije a esta persona: “No te puedo atender ahora porque estoy cenando con mi familia, mañana te llamo”. Hablamos al día siguiente y me ofreció, pero no, ni siquiera lo consulté. Después, le comenté a mi familia y, salvo mi círculo familiar, nadie más lo sabe. Te mentiría si te dijera que no me lo ofrecieron, pero no pienso decir jamás quién. Jamás", precisó Acosta.

