Ana Acosta sobre el coronavirus: "Tuve mucho miedo de contagiarme, soy paciente de riesgo porque fumo como una bestia"

Luego de una larga espera y arduas conversaciones entre los empresarios teatrales y las autoridades del Gobierno porteño, se determinó hace más de un mes el regreso del teatro con público a la Ciudad de Buenos Aires. Y de a poco, los actores y productores van anunciando las obras para la temporada.

En los últimos días, se supo que Ana Acosta junto a su hija Talia van a protagonizar "Casa Matriz", obra de Diana Raznovich, dirigida por Nicolás Pérez Costa en el teatro Picadilly. El estreno será el 2 de Enero a las 19:30hs y luego irá todos los viernes de enero y febrero en el mismo horario.

"Aún no he ido a ver ninguna de las obras que empezaron porque estoy a full con el armado de la obra. Como estoy en la producción, tengo que estar en todos los detalles. Estoy muy ansiosa por la vuelta del teatro. Es un espectáculo que hice en 1993 con Lidia Catalano, es una obra maravillosa y son de esas obras que uno guarda con añoranzas volver hacer. Y surgió la posibilidad de hacerla con mi hija. Es un placer y nos merecíamos trabajar juntas. Ella hace tres años que estudia en la UNA, sigue casi el mismo recorrido mío. Nos debíamos encontrarnos en un escenario las dos. Yo sabía que iba a ser difícil el regreso del teatro y decidí apostar yo con mi hija. Hago la producción de la obra y con un grupo de gente reducido que son geniales todos", señaló la actriz en diálogo con PrimiciasYa.com.

La historia básicamente de "Casa Matriz" cuenta de una chica que se llama barbara que cumple 30 años y decide contratar una madre sustituta por su cumpleaños .. pero la madre que llega no es la que ella eligió dentro del catálogo de madres y es por eso que está historia se desarrolla pidiéndole a esta señora sustituta que le cumpla varios roles de madres.

Ana se refirió también a cómo vivió todos estos meses de cuarentena por coronavirus y si tuvo miedo de contagiarse: "Yo tuve mucho miedo, soy paciente de riesgo porque fumo como una bestia. Y sé que esto afecta específicamente a los pulmones y demás, me encerré en mi casa y no quería salir. Iba a comprar a un chino acá a la vuelta de mi casa y cuando volvía me pegaba un baño y desinfectaba todo. Tenía un gran miedo y soy muy hipocondriaca, cosa que escucho que alguien se contagió y ya siento como que tengo los síntomas yo".

"Y por ahí fue bueno eso porque no ayudó a cuidarnos mejor y siempre. La pasé duro al principio y me asuste mucho. Fui a tomar un café con una amiga hace un mes por primera vez, al aire libre y con todos los protocolos. Ahora el miedo va bajando un poco y por eso me animo a volver al teatro con mi hija, una persona de confianza y con todos los cuidados que hay que tener. Hay que seguir cuidándose, pero también se necesita trabajar", agregó.

Y sobre su adicción al cigarrillo, Ana Acosta confesó: "Me cuesta mucho dejar el cigarrillo, me admito adicta. Lo dejé durante 10 y a veces dicen que si lo dejaste tantos años, lo podes dejar. Pero no en mi caso. Lo dejé durante diez años porque fui al médico y me hice unos análisis donde me dieron muy mal los glóbulos. El doctor me dijo que era el cigarrillo y que tenía la sangre como si hubiese estado en Cromañón. Me asusto mucho y lo dejé de inmediato. Lo dejé de fumar durante diez años, y no es el momento para dejar de fumar. No tengo ganas. Si uno no está seguro de dejarlo, no será posible".

