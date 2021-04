Ana Acosta contó cómo fue el trágico accidente en el que su madre perdió la vida: "Fue muy doloroso"

Ana Acosta estuvo este jueves en "Vino para vos" y en la charla que tuvo con Tomás Dente recordó a su madre y contó por primera vez cómo fue el trágico accidente en el que perdió la vida.

"Mi mamá, oh casualidad, se llamaba igual que yo. Ella era Ana María Josefa Acosta Domínguez. Ella falleció en 2015, hace muy poquito. Hay días en los que me parece eterno, se te hace muy largo el tiempo cuando no estás con ella", comenzó relatando la actriz.

"Ella representaba a una institución español y llegó a ser subreina. Era una mujer muy, muy hermosa. Cuando me piden un referente en su vida digo que fue ella, porque fue la mina que más confió en mi. Desde chiquita, y sobre todo en esta carrera que es tan difícil. Ella siempre estuvo en todos mis estrenos en primera fila. Cuando yo hice El show de las divorciadas en Madrid ella adelantó su viaje para poder estar en el estreno. Ella no quería perdérselo, no quería perderse de verme a mi en una sala en España, el país del que ella había salido", recordó.

Luego contó qué rol había tenido su mamá en su vida: "Mi vieja siempre fue un modelo a seguir, siempre fue 'la esposa de...', porque mi papá fue un tipo muy dedicado a la colectividad española, durante treinta años dirigió una institución de las Islas Canarias. Ella siempre fue "la esposa de" y después le tocó ser "la mamá de". Pese a eso siempre fue protagonista para todos, porque siempre estuvo en el más mínimo detalle de todo. Si me preguntan a quién admiro siempre fue a ella".

"Nunca conté cómo fue su muerte. Su inquietud, su no poder darse cuenta de que ya tenía 81 años..., se movía igual que si tuviera 25. Estaba bajando las escaleras de la terraza de su casa con la ropa toda tendida, se cayó y murió. Fue muy doloroso para todos los que quedamos acá. Yo agradezco que haya tenido esa muerte porque no sufrió, ella no se merecía sufrir", remarcó.

Por último, Ana Acosta dijo: "Veo a gente de mi edad que ve como sus padres se van apagando de a poquitito, y mi vieja no se hubiera podido apagar nunca. Tenía que morir así, de golpe, sino hubiera seguido".

