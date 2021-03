La amenaza de la mamá de Rocío Oliva a Dalma Maradona: "El día que yo hable..."

Una frase de Dalma Maradona generó la ira de Mónica Islas, la mamá de Rocío Oliva, quien hoy le pidió a Rodrigo Lussich, conductor de "Intrusos", que lea al aire un mensaje destinado a la hija del Diez.

"El que va con la verdad nunca tiene miedo. Qué lindo tener una mamá tan genia. (Lamento que no te haya pasado mi ciela)", escribió Dalma al ver a su mamá en el programa "Polémica en el bar" donde salió al aire y se cruzó en vivo con Mauricio D´Alessandro y Rocío Oliva.

"Decile a Dalma públicamente que no se meta conmigo. Que cuando yo hable la dejo a ella y a la madre, chiquititas", decía el mensaje de Mónica que leyó Lussich.

Y agrega: "Que conmigo no se metan, nada tienen para decir de mí como madre, yo no he sigo una chorra".

Recordemos que más allá de los dichos de Dalma en la noche de ayer, hay un conflicto por la casa donde vive la familia de Rocío Oliva que se las regaló Diego Maradona.

"Ya le voy a escribir directamente a esa cucaracha. Rocío tiene la madre que le tocó pero que no me tilden de chorra en el mundo entero, vividora, mentirosa, ayer Claudia les mintió a todos", remata el mensaje de Mónica.

