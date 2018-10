Amalia Granata vs. los actores "K": "Sus dichos tienen más que ver con un fanatismo que con otra cosa"

Amalia Granata dialogó este lunes para la web de Radio Mitre sobre los polémicos dichos de Dady Brieva, quien semanas atrás generó rechazo tras sus declaraciones sobre el Gobierno de Mauricio Macri, al desear "que la pasemos mal" para que nunca más los argentinos volvamos a votar a administraciones como Cambiemos. dialogó este lunes para la web de Radio Mitre sobre los polémicos dichos de, quien semanas atrás generó rechazo tras sus declaraciones sobre el Gobierno de, al desear "que la pasemos mal" para que nunca más los argentinos volvamos a votar a administraciones como

En este marco, la rosarina, que fue candidata a diputada en 2017 por UNA Santa Fe Renovada, disparó con dureza contra los artistas kirchneristas.

"Los dichos de los actores tienen más que ver con un fanatismo que con otra cosa. Tenemos que ser responsables a la hora de hacer declaraciones, sobre todo, cuando tiene que ver con un gobierno elegido en democracia. A mí no me gustaba el anterior gobierno y, sin embargo, no quería que se cayera y se fuera: esperé que se cumpliera su mandato y voté por otro gobierno", arrancó diciendo.

Y siguió: "Decir que la gente la pase mal cuando ellos la pasan bien, porque realmente tienen una situación muy cómoda, y desear que la gente la pase mal para que este gobierno se caiga... Son declaraciones lamentables que no las entiendo, pero bueno, hay que tomarlas como de quien viene".

Más tarde, se refirió al Kirchnerismo como "el gobierno más corrupto de la historia" de la Argentina. "Han saqueado al país sin descaro y hoy el pueblo está sufriendo esa corrupción", arrojó.

Antes de finalizar, Granata también apuntó contra Andrea del Boca y su procesamiento por las irregularidades de la novela Mamá Corazón, la cual nunca salió vio el aire televisivo: "... Ella usó fondos públicos, que provenían de una universidad, para hacer una novela. Y que esos fondos eran excesivos para una producción".

"Sabiendo que hay gente que no tiene cloacas, que no tiene asfalto, que no tiene agua, que la pasa realmente mal. Ella está procesada y la Justicia determinará su condena o no", concluyó.

