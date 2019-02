Amalia Granata: "Trabajo en el medio hace 15 años y sabíamos que Darthés acosaba a las mujeres"

Amalia Granata estuvo en el programa "Mauro la pura verdad", América, que conduce Mauro Viale, y dio su opinión sobre el caso Juan Darthés. estuvo en el programa, que conduce, y dio su opinión sobre el caso J





"Si él (Darthés) es tan limpio no sé por qué se fue a otro país. Si uno está limpio lo primero que hace es presentarse en la Justicia y te ponés a disposición, no lo veo acá. ¿Ustedes creen que Burlando va a dejar que su cliente vaya a prisión y lo va a decir tan libremente? Es un abogado que maneja muy bien los medios", comentó la periodista.

Colectivo de Actrices: "No me gustó la forma en que presentaron el tema el Colectivo de las mujeres. Me pareció que mezclaron todo. Empezar la conferencia cantando aborto legal como si estuviesen en la cancha. Después alguien le tiró palos al Gobierno por la economía y la falta de trabajo, ¿qué tenía que ver con lo que se iba a contar después? Mezclan todo porque están llevados por una ideología". Y apuntó al

Y sobre Darthés, señaló: "A mí me importa muy poco lo que le pase a él, debería ponerse a disposición de la Justicia y no lo está haciendo, eso hace que dude mucho de su inocencia. Si él está deprimido, imaginate cómo está una víctima. Vi un tipo que nunca entendió lo que hizo. Yo trabajo en el medio hace 15 años y sabíamos que él acosaba a las mujeres, pero uno no puede denunciarlo, tiene que hacerlo la víctima".