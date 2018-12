Amalia Granata: "Siento que me quedé re sola en la lucha del pañuelo celeste"

Amalia Granata es una de las pocas famosas que están en contra de la despenalización del aborto y luego de su cruce con Carla Peterson en la fiesta de la revista Gente, la rosarina volvió a hablar del delicado tema. es una de las pocas famosas que están en contra de la despenalización del aborto y luego de su cruce conen la fiesta de la revista Gente, la rosarina volvió a hablar del delicado tema.

"Siento que me quedé re sola en la lucha del pañuelo celeste. Pero no me van a hacer cambiar de postura. El lado verde monopolizó mediáticamente el tema, pero es mucha más la gente no visible en contra del aborto", dijo la periodista, durante una entrevista con Gente.

"A mí, que soy superliberal, me han tratado de derechista y de facha. Me dicen que quieren ser libres y abrir las piernas con quienes quieran justo a mí, vivir la sexualidad con total libertad. Para mí está perfecto y las aplaudo, porque yo abrí las piernas muchas veces en mi vida, pero tienen que hacerlo con responsabilidad, como lo hice yo", aconsejó.

"El embarazo es lo menos que les puede pasar. Hay muchas enfermedades de transmisión sexual que llevan a la muerte. Si no te cuidás es libertinaje y quien la termina pagando es un inocente: el hijo que vas a abortar", concluyó.

