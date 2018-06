Amalia Granata se agarró en Twitter con Nancy Pazos: "Me das asco"

Amalia Granata y Nancy Pazos se detestan y ésta no es la primera vez que las dos se dicen de todo menos "linda". se detestan y ésta no es la primera vez que las dos se dicen de todo menos "linda".

Este miércoles, antes de arrancar con su ciclo, Maju Lozano anunció la desvinculación de Amalia de Todas las tardes: "Hace unos días, Amalia hizo un posteo, un comentario en sus redes que involucró a la tremenda desgracia que les tocó pasar a la familia de las Trillizas de Oro con el fallecimiento de Geñi, tremendo, una niña muy jovencita. La compañía cree que fue atinado, cree que no tiene que ver y bueno... se tomó la decisión de que Amalia no siguiera en el programa", comunicó la conductora.

Pero las cosas no quedaron allí y Amalia protestó en Twitter sobre la decisión tomada por las autoridades de la emisora.

"Pensar que si hubiera nacido en otra época me habrían quemado en la hoguera ¡No me van a callar! ¡No le tengo miedo a las operetas! No me asustan, al contrario me dan más fuerzas", posteó Amalia.

"A la hoguera me querías mandar vos que me acusaste de asesina en ese canal y me maltrataste en tu programa. Todo vuelve", lanzó Pazos.

"Me das asco. Reafirmo lo que te dije", escribió furiosa Amalia.

