Amalia Granata le respondió a Juan Pablo Fioribello: lo trató de "misógino, violento y machista"

Anna Chiara, la hija de Andrea del Boca, contra su padre Ricardo Biasotti. Amalia Granata fue novia del financista y actualmente mantiene una relación de amistad, es por eso que la semana pasada lo defendió públicamente. Sigue la polémica que se generó tras las declaraciones de, la hija de, contra su padrefue novia del financista y actualmente mantiene una relación de amistad, es por eso que la semana pasada lo defendió públicamente.





"Es una persona que no es agresiva y que no se maneja con ese vocabulario, y menos con su hija. Yo fui testigo de la lucha y el dolor por esa chica. Le hicieron la vida imposible", indicó la panelista de América TV sobre la pelea legal de Biasotti con del Boca. , indicó la panelista desobre la pelea legal de Biasotti con del Boca.





Luego, Juan Pablo Fioribello, el abogado de la actriz, se refirió a los dichos de Granata y le respondió con todo: "Vemos a estas chicas que tienen un pasado un poco flojos los elásticos de la bombacha hablando y opinando de la vida de los demás de los argentinos, como tienen que educarse, como tienen que vivir, que ética y moral tienen para juzgar si una chica de 18 años sufrió las cosas que tuvo que sufrir".

andrea del boca







"Esta gente que opina de la vida de los demás con una liviandad tan grande sobre cosas tan sensibles que han pasado en una familia, gente que no tiene ni idea. Gente que ha llegado al medio por inventar romances con cantantes que encima cuando les preguntaban ni la conocían, es ridículo", agregó Fioribello en referencia a la relación que Amalia tuvo con el cantante Robbie Williams.





Tras las palabras del abogado, Granata se expresó a través de Twitter y contestó a las críticas que recibió. "Qué lindo es tener la bombacha floja para poder cambiármela seguido y no tener olor a..... extorsión, posesión ilegal de armas, violencia doméstica etc etc etc", aseguró.





"Me olvidaba. ¿Por qué no salió en ningún diario los problemitas que tiene con su ex por maltrato? Misógino, violento y machista. #NiUnaMenos", remarcó.