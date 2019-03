Amalia Granata fue insultada por feministas pro aborto

Este martes por la mañana, la precandidata a diputada provincial en la Provincia de Santa Fe, Amalia Granata, presentó en la vecina ciudad de Recreo su lista "Somos Vida" dentro del frente Unite por la Familia y la Vida.

Luego del acto que se realizó en las instalaciones del club Huracán, la rosarina acudió a las instalaciones de una radio local para realizar una entrevista.

Lo cierto es que minutos después del mediodía, tras salir de la reconocida emisora radial, Granata recibió una serie de insultos y agravios por militantes feministas que la estaban esperando en las puertas del medio radiofónico.

"Eras una pu... y ahora pedís por la familia", se escucha en el video grabado desde el interior del vehículo donde estaba Granata.

Este miércoles, en Pamela a la tarde (América), Amalia relató su experiencia. “En Santa Fe estoy en plena campaña porque las elecciones primarias son el 28 de abril. Fui a una entrevista para una radio, una localidad pegadita a Santa Fe capital, y cuando terminé, salgo, me subo al auto, y veo a tres chicas con el pañuelo verde en el cuello que vienen corriendo a querer increparme. Arrancamos y me siguieron corriendo. Cuando frenamos en el semáforo me empezaron a insultar de una manera… nunca en mi vida había vivido una situación así”, contó. la panelista. “Parecía poseída la que insultaba, y entre ellas filmaban la situación”, sostuvo.

Mirá el video!

Embed





Embed