Amalia Granata sobre Flor de la V: "Ella no tiene pruebas de la historia que inventó"

Florencia de la V reveló hace unos días que su mamá Sabina Baez había muerto tras realizarse un aborto. Esta fuerte y desconocida historia de vida de la actriz causó gran impacto en los medios. reveló hace unos días que su mamáhabía muerto tras realizarse un aborto. Esta fuerte y desconocida historia de vida de la actriz causó gran impacto en los medios.





Florencia habló en exclusiva con PrimiciasYa.com y reconoció: "Muchas veces mentí con la muerte de mi mamá por vergüenza" (Ver nota) Esta mañana,habló en exclusiva cony reconoció:

"Intrusos", AméricaTV, la actriz le contestó a Lo cierto es que en una nota parala actriz le contestó a Amalia Granata , quien había puesto en duda la veracidad de esa historia.

"Me sorprende la maldad de Amalia Granata. Es un tema doloroso. No puedo creer hasta donde puede llegar la bajeza de la gente. ¿Qué beneficio puedo sacar yo contando algo así? No tiene fundamento lo que dice. Quieren embarrar la cancha. Creí que tenía que contar mi historia. Fue algo que surgió. Mi familia me apoya, saben quién soy", comentó Flor.

Lo cierto es que ante la consulta de PrimiciasYa.com, Granata explicó: "No tengo más para decir, ya dije todo. Lo único que te puedo responder a eso es que ella dice que yo no tengo fundamentos y ella no tiene pruebas de la historia que inventó".

"Y tengo muchos fundamentos. Pero la escuché hablar sobre el aborto y la conclusión que saco es que con ignorantes es muy difícil discutir un tema tan delicado y profundo como este", finalizó la panelista de "Todas las tardes", Canal 9.