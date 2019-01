Amalia Granata defendió a Ricardo Biasotti tras las fuertes declaraciones de Anna Chiara

Ricardo Biasotti y amiga, salió al cruce de las fuertes y dramáticas declaraciones de Anna Chiara del Boca, que acusó a su padre de maltrato y abandono. Amalia Granata , ex pareja dey amiga, salió al cruce de las fuertes y dramáticas declaraciones de, que acusó a su padre de maltrato y abandono. (Ver nota)





"No es cierto lo que cuenta Anna Chiara. Yo fui testigo de la lucha y del dolor que él siente. Hace 10 años que él no habla con su hija", dijo la rosarina en "Los Ángeles de la mañana", El Trece.





Biasotti, Granata señaló: "La Justicia dijo que todo eso era una mentira, ya no sabía que hacer para alejar al padre de la nena. Se sentó en un programa de televisión para mostrar golpes que no eran verdad". En cuanto a la demanda por violencia de género que Andrea del Boca le inició aseñaló:

andrea del boca 1.jpg







"Ricardo es una persona súper correcta, de su boca nunca vas a escuchar las palabras que dicen sobre él. Es una persona muy divertida, es una persona sana, linda, su familia es sana. Conocí a las hermanas, al papá, una familia de bien, tranquila. Todos sufrían esto. Cuando yo salía con él tenía 24 años y él 45 y siempre fue muy correcto. Él está feliz con su otra hija", dijo.





"Salieron muy poco, el conflicto surgió cuando ella quedó embarazada. Él se quería hacer cargo de la nena pero no quería casarse con Andrea, y ella sí quería eso. El odio desenfrenado de Andrea hacia él se desencadena con esta situación. Él soñaba algo de novela y no era el caso. Lo vi sufrir mucho a Ricardo, que la verdad es que Andrea no me genera cosas lindas", señaló Granata.

andrea del boca 3.jpg







"Ayer hablé con Ricardo, él está muy triste y siente que hay una madre que está lanzando a la nena a una carrera artística, y nada mejor que una tapa para eso. El padre la ama, siempre la amó. Yo soy testigo de eso", finalizó.