Amalia Granata cuestionó la idea de Alberto Fernández sobre el proyecto de ley para despenalizar el aborto

El presidente Alberto Fernández manifestó que enviará al Congreso de la Nación un proyecto de ley que termine con la penalización del aborto.

“En la Argentina el aborto es un delito. Es un extraño delito donde casi nunca se condena a ninguna mujer por aborto, pero todos sabemos que el aborto existe. ¿Cuál es el problema de que exista un delito de aborto? Que todo aborto se vuelve clandestino y en la clandestinidad el riesgo de vida y el riesgo de salud de la mujer se potencia”, sostuvo el jefe de Estado.

Lo cierto es que Amalia Granata, quien se ubica siempre del lado de las dos vidas, salió a cuestionar las palabras del presidente argentino.

"Según @alferdez Los bebes NO deseados serán condenados a una muerte legal. Estaría habilitando a que toda persona que alguien NO Desee se pueda matar? NO DESEADO seria una nueva categoría de persona? O sea la madre elige que hijo desea y vive, y que hijo no desea y muere", lanzó la diputada pronvincial en las redes.

Incluso publicó un fuerte posteo sobre el tema: "No queremos que haya ninguna muerte de ningún tipo. Pero el rol del gobierno no puede ser definir políticas públicas en base a modas ideológicas", indicó.

