Amalia Granata: "Cuando quedás embarazada, no es más tu cuerpo"

Fernando Prensa para el ciclo radial Falta de Respeto, Amalia Granata, quien ya viene protagonizando varios cruces con distintas figuras, por este tema, volvió a mostrarse en contra contra el aborto. Entrevistada porpara el ciclo radial Falta de Respeto,quien ya viene protagonizando varios cruces con distintas figuras, por este temavolvió a mostrarse en contra contra el aborto.

"Mi tema en contra del aborto no es ni religioso ni moral. Pasa que amo la vida y la defiendo. Lucho por los derechos de un no - nato que no se puede defender. Cuando se habla de que tienen derecho sobre su cuerpo está bien, pero no tenés derecho sobre el cuerpo del otro, porque cuando quedas embarazada ya no es más tu cuerpo", arrancó Amalia.

Luego, disparó cobre algunas famosas que defienden la mencionada práctica: "Los medios con este tema de las actrices que creen que son cool porque están promocionando la muerte me resultan difíciles para mí que estoy a favor de la vida. Esto, lejos de avanzar, es retroceder. Siento mucha pena por las mujeres que quieren abortar, saber que van a matar a su hijo es tremendo".

Y agregó: "Es mentira que hay 500 mil abortos por año, hay aproximadamente 30 mil".

Más tarde, Amalia habló sobre su propia vida: "Nunca ningún novio me pidió abortar, yo quede embarazada cuando quise. Yo amo mi cuerpo, siempre me cuide y si te cuidas como corresponde no pasa. Hay que dar ese mensaje, que se cuiden si no es todo un viva la pepa".

Y siguió: "El aborto clandestino es un negocio, imaginate si pasa al estado, ya sabemos lo que pasa en este país. Vas a un hospital y no te pueden dar una aspirina porque no hay... ¿ y te van a hacer un aborto con el costo que eso implica? Me da mucho miedo que esto pase a ser un negocio para el estado, no lo sé, pero en este país suele suceder esto".

"Los medios no quieren escuchar la otra campana, con este tema no me invitan porque saben que les tapo la boca, y prefieren seguir con los pañuelos verdes", cerró Amalia Granata.

A continuación, alguno de los cruces de Amalia Granata por el aborto:

