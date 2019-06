Amalia Granata atendió a Rita Cortese y fue lapidaria con los actores "K"

Santa Fe más allá de su labor profesional en los medios trabajando en radio y televisión. Amalia Granata es candidata a diputada pormás allá de su labor profesional en los medios trabajando en radio y televisión.





"Polino Auténtico" analizó el escenario político de la Argentina después de la sorprendente designación de Cristina Fernández de Kirchner al elegir a Alberto Fernández como candidato a Presidente de la Nación. En una entrevista con el portal radiomitre.com.ar, la panelista deanalizó el escenario político de ladespués de la sorprendente designación decomo candidato a

amalia granata.jpg



"Cristina es muy hábil, muy inteligente, no da puntada sin hilo. Sorprendió el candidato pero estábamos esperando que jugada ella hacía. Todo lo que hace no es para el beneficio que ella puede dar gobernando para el pueblo sino en beneficio a ella misma y ver si puede zafar de todas las causas judiciales que tiene", comenzó diciendo este lunes.





Y agregó: "Se han dicho de todo, se detestan y sin embargo ahora para seguir ocupando poder se juntan, se amigan y acá no ha pasado nada. De eso la gente se da cuenta y da tristeza que no tengamos candidatos serios que apuesten a un equipo realmente que pueda sacar al país adelante. Están dando manotazos de ahogado, juntándose, haciendo alianzas con gente que no comulgan para ocupar un cargo".





"Lo veo más que como un fanatismo ideólogico. Ya son fanáticos y no pueden ver. El fanático no entra en razón. Es lo que pasa con esta gente. ¿Qué hacía José López con nueve millones de dólares? ¿Eso no es corrupción? Hubo un montón de hechos que se vieron. Estaba tirando bolsos en un convento, nueve millones de dólares. ¿Que piensa que estaba haciendo gimnasia? Esta gente es muy fanática y no pueden ver la realidad más allá de su fanatismo", sentenció. Consultada por los polémicos dichos de Rita Cortese (había dicho que en el gobierno Kirchnerista no hubo corrupción), Amalia fue contundente:sentenció.

RitaCortese.jpg