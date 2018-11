Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





PrimiciasYa.com y confirmó que Carla Peterson no quiso sacarse una foto con ella en el evento de los personajes del año de revista Gente. Amalia Granata dialogó en exclusiva cony confirmó queno quiso sacarse una foto con ella en el evento de los personajes del año de





Ambas tienen posturas completamente distintas sobre el tema aborto legal: Amalia está a favor del color celeste y Carla del verde (en apoyo al proyecto de ley de aborto legal).





"Me invitaron como personaje del año por mi labor periodística a favor de las dos vidas. Llegué a la fiesta, hice las fotos, y estaba con mi pañuelo celeste en la mano", arrancó la panelista de "Pamela a la tarde", América.

"Se me acercó una productora de la revista y me dice que querían hacer una foto conmigo con el pañuelo celeste y Carla Peterson que tenía el pañuelo verde como saludándose y que podíamos convivir en armonía. Le digo que sí, ningún problema", amplió Amalia. amplió





Y dijo que la actriz se negó a la propuesta: "Cuando la fueron a buscar a Carla ella dijo que no quería saber nada con sacarse una foto conmigo. Obviamente, las feministas no me quieren. Así fue".





En este marco, Granata dejó un mensaje: "A las feministas se les cae la mentira. Uno puede convivir en armonía y la grieta la generan ellas. De este lado, ningún problema en sacarme una foto o estar en un mismo lugar con diferentes pensamientos y compartir. Pero del otro lado, se les cae la mentira feminista. Si ellas defienden los pensamientos de la mujer, no querer sacarse una foto con otra mujer es muy triste y habla de lo que son ellas".





"Todas las que militaron a favor del aborto pasaron por al lado mío y no me saludaron. Es tremendo. Pero bueno, demuestra quién es quién", finalizó la rosarina.