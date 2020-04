Amaia Montero, furiosa con Lali Espósito por la anécdota de la China Suárez

El capítulo especial que se vio el lunes en Telefe de "Casi ángeles" generó gran interacciones en las redes sociales. En ese marco, Lali Espósito realizó un vivo de Instagram con Peter Lanzani, en el que recordaron un montón de momentos del periodo de la exitosa tira juvenil. Uno de esos secretos lo protagonizó la China Suárez con una fuerte discusión con Amaia Montero.

En un tramo del vivo, Lali leyó casualmente un comentario de su hermana, Anita, que le tiró unas palabras claves "Amaia Montero borracha". Rápidamente se largó a desarrollar una anécdota, que incluía a la mujer de Benjamín Vicuña.

"Mirá si un día nos la cruzamos, quedó re mal. Ya fue, la contamos", así Lali inició el relato.

"Parece que Amaia Montero estaba, como podemos estar todos en algún momento de la vida, en una fiesta como pasadita en tragos. Se cruzó con la China en un pasillo, en un momento donde la China no soportaba mucho, tenía un carácter poco controlado en esa época. Se la cruzó a Amaia, que estaba en una, en la suya, y a la China no le gustó nada que le choque el hombro. Se armó una tremenda, la terminamos separando", detalló Espósito.

Lali continuó profundizando en la experiencia y soltó: "Estuvimos separando a la China de Amia, el guardia en el medio, todo un quilombo. Que anécdota horrible. En ese viaje mismo conocimos a Robbie Williamsl, Shakira y Mika, ¿te acordás? Era un flash en ese momento conocer a Mika, estaba en el sumum, lo mismo que chocarnos contra Amaia era como guau".

La anécdota de la China y Amaia se hizo viral y llegó a los propios oídos de la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh, que se lo tomó muy mal. Primero llegó el pedido de disculpas de la argentina a través de Twitter. Evidentemente le avisaron que el clima estaba caldeado, así que le pidió perdón públicamente.

"Quiero pedir disculpas por la manera en la que me referí a la artista @AmaiaMontero en el Live en mi cuenta de IG,donde celebrábamos la repetición de Casi ángeles.JAMAS fue mi intención faltar el respeto ni ofender a Amaia ni a su gente .Fue inapropiado Pido disculpas.Un abrazo", escribió la actriz y cantante local.

Pero lejos de aceptar las disculpas, la artista española descargó todo su enojo en la misma red social y aseguró que Lali estaba mintiendo: "Hola @lalioficial, no nos conocemos en persona y lamento mucho que no hayas dicho en justicia lo que corresponde: que todo lo que tú contaste en tu directo de IG respecto a mí es absolutamente mentira. Sabes que he querido de buena fe, a través de nuestra compañía y de nuestros respectivos managers hacer las cosas de la mejor manera posible. Ha sido toda una sorpresa tu respuesta puesto que eludes lo fundamental, LA VERDAD. Es toda una decepción. Espero que este mensaje te llegue y te haga recapacitar. Nos vemos".

