Alyssa Milano habla de su lucha contra una enfermedad mental

Mayo es el Mes de Concientización sobre la Salud Mental, y la actriz Alyssa Milano – ex estrella de la serie Charmed – ha revelado sus luchas contra la ansiedad y la depresión posparto en una entrevista a la revista Time.

Alyssa explica que un trastorno de ansiedad 'probablemente desencadenado por la depresión posparto' la llevó a una batalla secreta contra la enfermedad mental que se hizo cargo de su vida y la envió al hospital pidiendo ayuda psiquiátrica.

"En 2011, dos años después de sufrir un aborto espontáneo, supe que estaba embarazada de mi primer hijo, Milo, y fue un sueño", escribe en un artículo para Time.com.

"Mi aborto involuntario fue desgarrador, pero este embarazo fue hermoso (...) Siguiendo esta imagen idílica de la maternidad, escribí un plan de parto estricto: sin inducción del parto, sin analgésicos y sin cesáreas. Yo equiparaba un nacimiento natural a mi valor como mujer y como madre, y estaba decidido a no desviarme de ese curso", recuerda.

Sin embargo, Alyssa comenzó a experimentar complicaciones días antes de su fecha de parto y tuvo que ser inducida a una cesárea, lo que la llevó a sufrir de 'un dolor insoportable' con la cirugía y sufrió su primer ataque de ansiedad cuando regresó a casa del hospital. Milano luego tuvo otro ataque cuando su hijo 'tuvo una fiebre muy alta y tuvo una convulsión en sus brazos'.

Su condición continuó empeorando cuando regresó al trabajo, temiendo que algo le sucediera a Milo mientras estaba a cargo de otra persona, por lo que se registró en un centro de salud mental.

"Finalmente, choqué contra una pared", agrega. "Una mañana temprano, fui a la sala de emergencias... y pedí un psiquiatra y recibí ayuda. Sentí que no tenía otra opción... me quedé en un pabellón psiquiátrico público durante tres días. Por fin, comencé a sentir que mi dolor era reconocido, pero no fue fácil. Pero a lo largo de este proceso, también encontré ángeles, incluidos mi psiquiatra y mi terapeuta. Me convencieron de que tenía valor para enfrentar mi enfermedad, el valor de buscar ayuda y la fortaleza para recuperarme...", dijo.

Y ahora espera que su gran revelación ayude a otros a hablar sobre los problemas de salud mental: "Exigimos que nuestros legisladores aprueben políticas que abran, no restrinjan, nuestro acceso a los servicios de salud mental", escribe. "Recordemos que nadie debería enfrentar estos desafíos por sí mismo...".

