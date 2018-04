Amalia Granata a PrimiciasYa.com , este medio se contactó con Justicia al periodista Roberto Navarro por por daños, perjuicios, calumnias e injurias. Tras el testimonio exclusivo de hoy de (ver nota) , este medio se contactó con Álvaro Zicarelli , amigo de la periodista que denunció en laal periodistapor por daños, perjuicios, calumnias e injurias.





"En septiembre de 2016 y tras meses en los que Roberto Navarro y su equipo se dedicaron a injuriar y defenestrar a la vicepresidenta de la Nación (Gabriela Michetti) a la que acusaban de lavar dinero. Luego fue absuelta de culpa y cargo porque no había ni una prueba para relacionarla con eso. A partir de ahí Navarro y su equipo se dedicó a vincularme a mí con ser el orquestador de la organización de fundaciones y ONG fantasmas dedicadas a lavar la guita negra en la campaña de Mauricio Macri y que tras el triunfo electoral yo supuestamente seguí lavando a través de estas fundaciones fantasmas", explicó Zicarelli.

"Junto con eso me acusa de ñoqui al decir que la vicepresidenta me había designado primero como asesor y después como director del Senado solamente para que yo cobre un sueldo para seguir como lavador de dinero en la fundación. Todo esto hace que yo inicie acciones civiles y penales contra Roberto Navarro por daños, perjuicios, calumnias e injurias", añadió el analista político y ex empleado de Michetti.



"Desde que yo inicié formalmente la acción legal contra Roberto Navarro, contra su productora y contra C5N, las tres partes que denuncio, él nunca se presentó a ninguna de las mediaciones pre judiciales y se ha dedicado, como era de esperar, a interponer acciones para dilatar el proceso judicial. A punto tal que él recusó al primer juez e intentó descalificar la acción legal por todos los medios. Nunca se presentó y creo que ha sido multado por no presentarse a las mediaciones y contestar fuera de forma".





Y aclaró: "Amalia nunca me avisó previo a grabar el programa que se iba a encontrar con Roberto Navarro. Ella me avisa de la situación que pasó en el programa luego de que sale del estudio y haber grabado. Yo no tenía idea que se iba a encontrar con este señor. Claramente si uno mira el programa la reacción de Amalia es absolutamente espontánea ante el ridículo comentario de este señor de decir que nunca difamó a nadie. Ella es mi amiga y sabe de mi honestidad como profesional y cuidadano".