Álvaro Navia: "Amo a Uruguay y a la Argentina le debo todo: ¡Ahora me gritan Albertito por la calle!"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





"Polémica este año me dejó volar con los personajes y no sólo hacer personajes de actualidad sino también cantar y hacer imitaciones. Muchas de las canciones que hice se viralizaron y la llegada era mucho más amplia de quedarse sólo con lo que pasó en televisión", comentó el humorista uruguayo en exclusiva.

Y comentó sobre su popular personaje: "Albertito, que lo hice el año pasado y éste también, con el año difícil que tuvo la Argentina, la gente me agradece mucho que a veces con las canciones y con un poco de humor mostramos la realidad del país, siempre con respeto y siendo cuidados con el público que nos mira".





"Es un personaje que yo inventé para Polémica en el bar y la gente lo hizo suyo y ahora me gritan Albertito por la calle y éste espectáculo en Carlos Paz es un sueño porque me convocaron dos grandes productores como Miguel Pardo y Gabriel García. Vamos a hacer un gran espectáculo para toda la familia".





"Este país a mí me dio todo: lo más importante que es mi familia, amigos y la oportunidad de desarrollar mi carrera. A este país, a pesar de que yo amo Uruguay, le debo todo. Quiero agradecerle especialmente al canal y a Daniel Vila que me dijo que quería que haga personajes y no que esté detrás de la barra. Mariano (Iúdica), además de ser un amigo y gran compañero, te hace brillar", finalizó Navia.