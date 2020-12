Tras el allanamiento y detención, Yao Cabrera y su grupo de Youtubers se instaló en una oficina de alquiler por hora

A diez días del escándalo protagonizado por el Youtuber uruguayo Yao Cabrera y el cuestionado equipo de influencers de sus canales de Youtube WIFI y VIRAL, y que finalizara con el allanamiento y la detención de los mismos por parte de la Prefectura Naval y posterior expulsión del Barrio San Marcos de Maschwitz parece que definitivamente sus acciones estarían cotizando en baja ya que debió pasar de la ostentosa "Mansión WIFI" (así la denominaban ellos) del Barrio San Marcos a instalarse en un modesto pool de oficinas de alquiler por hora compartida con una treintena de locatarios de "cowork" de diferentes empresas de telemarketers, grupos religiosos de autoayuda y venta de variedades del estilo "Llame Ya'''.

LEER TAMBIÉN: Mari, la esposa del Claudio García, desnudó la interna con Analía Franchín: "¡Un poco le gusta el Turco!"

Si bien aún no fijaron el nuevo domicilio ante los juzgados, que los imputaron y seguirán investigando, los miles de seguidores defraudados por distintos tipos de acciones avisaron a las autoridades que Yao Cabrera y sus secuaces se instalaron en las oficinas de cowork instaladas en la calle El Salvador 5707, Palermo Soho, de CABA.

Cabe recordar, para los que no conocen el mundillo de los Youtubers e Influencers que VIRAL y WiFI integran un grupo especializado en captación de niños y creador de supuestos contenidos infantiles en las redes sociales conformado por el líder uruguayo Yao Cabrera (Marcos Ernesto Cabrera Rodriguez) y sus socios Javier Ayul, Fabri Lemus, Kevin Macri, Juanpa Barbot, Luli Mieri, Androslb, Candela Diaz, Ricardo Monzón, Diego Llamazares, Viví Casaman, Elías Joffre, Nordeltus, Ulises Magic, Matias Cabrera (hermano de Yao), Pato Viral, Joel Castro, Mati Pellejero, Nathan Castro Barbita, Sasha Ferro, Gonzalo Goette, Natan Bianco, Little Biltch, Geraldine Escobar, Daisy Martinez, Rosina Valiente, Iru Cabrera, Kiara Acosta, Maipe, Alan Sanchez y Tomas Oviedo, entre otros y a los que los medios reflejaron el pasado miércoles 2 de diciembre al ser allanados y detenidos por un operativo conjunto de los Juzgados Federal N°1 de San Isidro a cargo de la Jueza Sandra Arroyo Salgado (ex esposa del Fiscal Nisman) y del Juzgado Federal de Campana a cargo del Dr. Adrián González Charvay en el “Barrio San Marcos” de la localidad de Ingeniero Maschwitz.

La situación para Yao Cabrera y su WIFI Team no solo se ha complicado en el plano judicial, con la aparición de un tendal de denuncias por diversos delitos, sino también en el plano habitacional y social ya que los Countries y Barrios Privados han realizado un registro de alarma intercountries emitido para que ninguno de los mencionados pueda volver a alquilar al menos dentro de la zona norte y Provincia de Buenos Aires.

LEER TAMBIÉN: Pablo Duggan se casó con Karen, su novia de 29: "Estoy feliz, es lo que quería"

Asimismo trascendió que todos los otros históricos locadores de oficinas de "La Maquinita Co" (así se llaman las oficinas en las que intempestivamente debieron instalarse Yao y su gente) han comenzado a querer despegarse del revoltoso grupo alertados por las noticias y la masiva visibilidad de los últimos episodios delictivos y de violencia que retrataran los medios de comunicación.

Cabe recordar que en el Juzgado Federal N° 1 de San Isidro a cargo de la Jueza Sandra Arroyo Salgado recayó la Causa N° 17706/2010 caratulada “Cabrera Marcos Ernesto (Yao) y otros S/Lesiones Agravadas” por la paliza que le propinaron a un vecino Yao Cabrera, Kevin Macri y Nathan Casto, tras ser denunciados por entrar a las casas en ausencia de sus dueños en la modalidad "escruche", y que el video de la misma por sus imágenes sensibles se convirtiera en viral. Asimismo, y según trascendió en fuentes judiciales, a los juzgados ya actuantes se habría sumado un Juzgado Federal en lo Penal y Económico por la presunta comisión del delito de lavado de activos y las acciones recaudatorias, inexistentes para la AFIP, que Cabrera y su grupo de youtubers realizan en las oficinas itinerantes con caja nómade.