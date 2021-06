¿Alina Moine jugó a dos puntas con Marcelo Gallardo y Martín Bossi?

Mucho se habló a comienzo del 2020 sobre el romance entre Martín Bossi y Alina Moine. Sin embargo, el hermetismo que existe alrededor de ellos no pudo confirmar el noviazgo.

Sin embargo, ayer, en Intrusos con Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, mostraron la primera foto de la pareja compuesta por el reconocido actor y la estelar periodista deportivo.

La foto fue tomada en Miami donde la pareja se encuentra vacacionando, en uno de los restaurantes que los argentinos eligen en esa ciudad.

La primera foto de ambos juntos se dio en el 2020 cuando Martín Bossi estrenaba la obra Kinky Boots junto a Fernando Dente y ella fue a verlos.

A su vez, en el ciclo Intrusos de América, contaron hoy que Alina Moine habría mantenido una relación paralela con Marcelo Gallardo y Martín Bossi y que el último tiempo eligió quedarse con el DT de River por lo que Bossi podría haber quedado medio colgado.

PrimiciasYa.com se comunicó con Martín Bossi, quien explicó su lazo con la periodista: "La próxima vez que me llamen prefiero que me relacionen con alguien del exterior, para que mi nombre sea internacional. Por ejemplo con Penélope Cruz, me gustaría Karkey Johansson o con Brigitte Nielsen, la exmujer de Sylvester Stallone...", empezó diciendo el artista con el humor que lo caracteriza.

Y luego contó: "La realidad es como le dije a PrimiciasYa hace 15 días, estoy solo y la relación que se construye con una mujer no tiene que ver solamente con el sexo o el amor. Se puede ser amigos. En tantos años de carrera construí hermosas relaciones como con Alina, Romina Richi y otras mujeres u hombres que son amigos. Ella está en una historia por un lado, yo con mi vida por otro lado. Vine a Miami para reuniones importantes para mi vida. El viernes actúo para un programa que se llama Despierta América que es muy lindo. Si bien trabajo en mi país y amo mi país está bueno expandirse. Y vine a ver amos y de paso me encontré con Alina y nos juntamos con amigos".

"Es noventoso desmentir romances y también decir que de mi vida no hablo, yo hablo de mi vida privada. El día que esté de novio saldré en PrimiciasYa.com con una foto ensugado y de la mano con ella en la playa y mirando el horizonte", cerró Martin Bossi.