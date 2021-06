Alina Moine comió minutos antes de la tragedia con Nico Vázquez y Gime Accardi: "Gracias a Dios la cena se estiró"

Alina Moine habló hoy en El Noti de A24 conducido por Paulo Vilouta donde relató cómo fue su noche en la previa al derrumbe en Miami donde Nico Vázquez y Gimena Accardi salvaron su vida de milagro.

"Estamos en shock todos. Todo el mundo está shockeado. Nosotros estamos a 20 cuadras de donde pasó todo, del edificio que se derrumbó. Empezamos a repasar cada segundo de la noche de ayer, cada momento, Nico (Vázquez) contó que ellos está bien, pero estamos muy atentos a lo que ellos vayan a necesitar porque en realidad la pasaron mal. Ni hablar de toda la gente que están buscando y a sus seres queridos", contó en la única entrevista que brindó en televisión.

Y agregó: "Ayer nosotros estuvimos en la playa de ese edificio, justamente, pasamos desde el mediodía y toda la tarde porque la playa era tranquila, después nos fuimos a correr y a cenar, y gracias a Dios la cena se estiró, fuimos los últimos en irnos del restaurante, y cuando salimos de cenar, Gime dice que vayamos a caminar porque habíamos comido mucho, y caminamos, seguimos charlando. Una cosa nos llevó a demorarnos cada vez más. Iba a ser una cena para volver temprano para hoy hacer playa pero no, fue cada vez más tarde. Y volvimos todos juntos para la zona, y ellos se fueron para el depto y pasó todo lo que Nico contó".

Por último, enfatizó: "No escuchamos nada, es increíble, no entiendo como no escuchamos, porque estamos muy cerca de verdad. Recatemos lo bueno que pidieron salir a tiempo. Lo importante ahora es que ellos estén bien, estamos a disposición de ellos. Todavía no caemos en todo lo que pasó en este corto tiempo. De estar cenando en esta playa y ahora que esté cercada porque se derrumbó un edificio".