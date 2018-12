Alfredo Grimaldi: "Ivo armó toda la payasada, es un muchacho agresivo y me tiró la trompada de arrebato"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Alfredo Grimaldi dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com tras su pelea a goles con Ivo Cutzarida en el programa de Chiche Gelblung por Crónica TV. dialogó en exclusiva contras su pelea a goles conen el programa depor





"Podías discutir más bajo o más alto pero teníamos que aclarar algo porque él en otro programa habló (Ivo) de mí sin que esté, de lo que yo hacía en la época del gobierno militar, que es mentira, y le aclaré eso, que no me parecía correcto. Yo no secuestré nada y se lo aclaré, porque yo no soy de los medios y voy cuando me invitan, por eso lo encontré ayer y se lo dije", comentó el comisario retirado.

"La seguridad es un tema serio, cualquiera no puede hablar de seguridad, sí dar opinión, pero no decir lo que hay que hacer, hay que saber del tema. Él se levantó, se sacó el micrófono y yo me quedé. Le dije esperame y salimos y él me esperó y pasó eso", agregó.





"Me tiró la mano y le saqué el brazo, después había treinta personas en el medio. Si te querés pelear de verdad no me esperas ahí con tanta gente. No me gusta andar a las trompadas por la vida, tengo 64 años, uno no quiere pelear", comentó Grimaldi.



"A él le gusta esta historia, hacer escándalo, es su medio de vida, a mí esto no me interesa. Estaba todo el mundo, era un programa de televisión, no lo invento, está a la vista. Él se levantó y me esperó, después lógico, ya no quedaba más remedio".





"Después me senté otra vez en el programa. Toda la payasada que armó, lamento lo que pasó. Yo no vivo de eso, tal vez a él le venga bien, a mí me resta más de lo que me suma. Es una lástima que la gente no pueda discutir, te dicen algo cuando vos no estás y cuando estás no soporta que vos le contestes", explicó el ex comisario.





"Es como si yo me pongo a hablar de actuación, voy a pasar un papelón. Yo te voy a corregir si decís una pavada de la seguridad, tengo que decir que no es así. No me creo superior a nadie, todos pueden pero opinar, pero ahora decir lo que hay que hacer es diferente. Yo no tengo problema en charlar con alguien. Es un muchacho agresivo, la trompada que tira es de arrebato, eso no se hace, somos gente grandes", finalizó.