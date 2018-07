"¿De Qué No Se Puede Hablar?" es el espectáculo humorístico que presenta Alfredo Casero. Luego de un exitoso ciclo en la Sala Siranush de Palermo, comienza su gira por todo el país. es el espectáculo humorístico que presenta. Luego de un exitoso ciclo en lade Palermo, comienza su gira por todo el país.





Bajo la producción de Damián Sequeira, el talentoso actor protagoniza este nuevo show acompañado por dos colegas de su troupe.





La gira arranca en agosto: el 3 en Escobar, 4 Rosario, 11 Quilmes, 24 Salta, 25 Tucumán, 31 San Juan. Ya en septiembre, el 1 en Mendoza, 7 en La Plata, 8 en el Gran Rivadavia de Floresta. Luego seguirá su periplo por Tandil, Mar del Plata, Córdoba.





PrimiciasYa.com, Casero se refirió también al nuevo proyecto televisivo en el que trabajará junto Adrián Suar. Y además, habló de cómo se encuentra de salud tras el delicado estado que atravesó hace unos meses cuando fue internado de urgencia y se sometió a un bypass gástrico que no salió bien. En diálogo con, Casero se refirió también al nuevo proyecto televisivo en el que trabajará junto. Y además, habló de cómo se encuentra de salud tras el delicado estado que atravesó hace unos meses cuando fue internado de urgencia y se sometió a un bypass gástrico que no salió bien.

Embed delle belle que amo ol padron mio...oservate...leggette con me... Una publicación compartida por Alfredo Casero (@alfredocasero) el 16 de Abr de 2018 a las 4:13 PDT







-Contanos qué estás haciendo en teatro...

Estoy dedicándome a hacer reír, que es lo que más me gusta. He decidido cantar algunas canciones clásicas, como el cavatino del Barbero de Sevilla, algo de Mozart y algunas canciones del barroco. No por tener ínfulas de gran artista, sino porque siempre me gustaron y nunca me dediqué a producirlas. Ya lo vio mucha gente al show, les gusta mucho, a pesar de que no es una buena época para el teatro.





-¿Cómo te recibe el público del interior?

El interior siempre es muy cálido. Durante años he ido a lugares a donde no iba nadie, y he hecho amistades muy interesantes. Me divierto mucho. Siempre me gusta más ir al interior, porque me esperan.





-¿Cómo ves la TV actual? ¿Sos de mirar algún programa habitualmente?

Lamento que la televisión se haya convertido en un monotema. Lamento que no se produzca más, o lo que se produce es siempre lo mismo. La industria del chimento y el puterío político terminó con la televisión. La poca creatividad de los gerentes de programación, da pena.

Embed lo otra camara...boludo Una publicación compartida por Alfredo Casero (@alfredocasero) el 14 de Abr de 2018 a las 8:32 PDT







-Vas a estar en "The Host" con Adrián Suar y elenco. ¿Tu personaje cuál será?

Un cocinero recontra loco. No puedo decir mucho más porque tengo que pedir unas autorizaciones. Me encanta laburar con Suar, y es un lindísimo elenco. Con Vázquez y Bossi nos reímos muchísimo.





-Muchos se preocuparon por tu salud, ¿cómo te encuentras hoy?

Me encuentro perfecto, cuido mucho lo que como y he cambiado hábitos y costumbres. Fue doloroso, perdí 55 kilos. Y si fuera posible no me gustaría encontrármelos de nuevo.