Alfredo Casero durísimo con Alberto Fernández: "Ni gastaría tiempo en este tipo"

"No me representa absolutamente nada", indicó el actor en su visita a la pantalla de TN, y trató al máximo mandatario de "remisero".

Alfredo Casero estuvo como invitado el lunes al ciclo "Sólo una vuelta más", TN, y fue durísimo al hablar sobre la gestión de Alberto Fernández.

“Este pibe es un pibe... la verdad que el Presidente que tenemos es un tarado. Lamentablemente tiene una tara, porque no se da cuenta lo que pasa alrededor”, consideró el actor en su primera intervención tras ver un discurso del mandatario. Y cuestionó el uso de la "V" con los dedos que utiliza el presidente como símbolo peronista.

Y añadió: “¿Hasta cuándo tengo que decir lo que está mal y trabajar para este tipo? Yo lamento muchísimo que hayamos llegado a esto. O sea, prefiero a Cristina Kirchner, que es un rival entre comillas, que es un poco más interesante, que este tipo que no deja de ser más que un remisero, con perdón de los remiseros, pero es un tipo que tiene un coeficiente que te dice lo que está pasando como si estuviera en el asiento de adelante. A mí no me representa, ni representa absolutamente nada. Me preguntan ‘¿qué te parece este tipo?’ No gastaría tiempo”.

Ante las fuertes palabras de Casero, el conductor Diego Sehinkman le pidió que respetara la investidura presidencial, y Casero respondió: “Una persona que no ve lo que pasa alrededor es tarado. Dice una cosa y, después, otra. Toda esta gente no sabe actuar. Por alguna causa, Karol Wojtyla (el papa Juan Pablo II) y Ronald Reagan eran actores. No digo que todos los actores vayan a ser presidentes, porque tienen lo suyo, pero mínimamente tienen una idea de comunicación”.

“¿Yo le tengo que respetar la investidura a este tipo, cuando él me falta constantemente el respeto a mí como ciudadano? Ellos me piden a mí obediencia civil y son todos montoneros. Si hoy los montoneros estuvieran enfrente de esta gente hubieran metido, como ya hicieron, en un agujero a más de cuatro y los hubieran dejado pudrirse ahí. Los que manejan son los montoneros, y no pueden negar de lo que se vanaglorian. Perdón si me excedí. Igual, creo que no lo hice y que me quedo corto”, aseguró contundente Alfredo.