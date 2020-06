Alfredo Casero sobre la pandemia: "Soy un resiliente después de haber estado con varios problemas de salud"

Alfredo Casero se encuentra cumpliendo la cuarentena obligatoria en su casa y tuvo que cancelar los compromisos artísticos en Europa debido a la pandemia,

El actor, hace unos días, fue muy critico con el gobierno de Alberto Fernández y señaló que el presidente no está lo “suficientemente capacitado” para la gestión.

Además, se quejó porque en vez de ayudar a los más necesitados, la clase política está ocupada en “hacer sus negocios”.

Y ahora, mientras Alfredo prepara el espectáculo que dará a través de una plataforma digital el 17 de julio, "Casero... Y sus tres que son", dialogó con PrimiciasYa.com y contó cómo sobrelleva la cuarentena. "La paso solo con y con mi perro Canito", destacó.

- ¿Qué expectativas tenes para este encuentro virtual con tus seguidores?

No sé si es un encuentro con los seguidores, yo creo que es una necesidad de mostrar de mi lado y también es oportuno poder hacer reír a la gente. En este momento hace mucha falta el humor.

- ¿Te costó aceptar hacer un espectáculo por streaming?

Sí, me cuesta hacer un espectáculo por la vía virtual, pero también abre la posibilidad de que surjan otras cosas. Yo no pude hacer programas de televisión esperando que la televisión entendiera lo que hacía, y hasta que esto se consagró por YouTube o Spotify en el caso de mis temas.

- ¿Cómo estás pasando la cuarentena?

Vivo la cuarentena solo y con mi perro Canito, que nació en cuarentena. Es un perro destrozón. Lo único que hago es trabajar, como preparar esta presentación por la web. Después arreglo cosas normales de la casa y limpio. También hice una huerta, tengo unos rabanitos hermosos. ¡Tienen que aprender hacer eso carajo!

- El de los actores es uno de los rubros más perjudicados, ¿qué opinás para los que no pueden sobrellevar adelante esta situación?

Yo trabajo de actor cuando me llaman para trabajar de actor. Mientras tanto me gano la vida haciendo otras cosas. No sé cuál será mi rubro, mi rubro es el de hacedor de cosas lindas. Y todos los artistas tienen que ser así. Cualquiera que me diga que no puede con su arte vivir, lo puede tomar como una gloria. Ser actor no solamente es actuar, ser actor es saber actuar en la vida.

-¿Cómo afectó en tu economía la pandemia?

Soy una persona bastante escueta. Soy Espartano. Todo estamos tratando de inventar cosas para seguir trabajando. Siempre estoy en contacto con gente que se puede formar equipos para seguir trabajando y proponiendo nuevas ideas. Hay que reinventarse, hay que ganarle a todo esto, hay que ser resiliente. Yo soy un resiliente después de haber estado internado y con varios problemas de salud. Eso ya pasó para mí.

- ¿Qué pensas que va a cambiar cuando todo esto pase?

No me es tan doloroso todo esto. Me produce algo de dolor, pero también tengo que entender qué tengo que perder de lo que pasaba antes que era la normalidad. Si puedo forjar una nueva nomarlidad con mis propias limitaciones y delimitaciones para con los otros. Me parece que va a cambiar para bien. El ser humano sobrevive a todo por su inteligencia.

