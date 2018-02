Alfredo Casero: "Me han cagado a trompadas esposas mías"

La escandalosa polémica por el aborto que incluyó personajes famosos de nuestra farándula comenzó a desbarrancar cuando luego de que Malena Pichot amenazara públicamente a Tomás Dente a raíz de una declaración en la que manifestó su parecer, al opinar sobre la decisión de Muriel Santa Ana de haber interrumpido un embarazo no deseado: "Abortar por no querer ser madre era un asesinato", había deslizado el periodista.

Tras aquel punto de vista, Malena Pichot amenazó al panelista de Nosotros a la mañana: "Perdón, pero ser tan pelotudo debería estar prohibido... Lo voy a agarrar un día, pero en persona, sin cámaras".

Así las cosas, Alfredo Casero decidió meterse de cabeza en el tema y, para tal fin, grabó un video en el que destaca el respeto y la tolerancia. En el material compartido por el actor en las redes, el comediante le habla particularmente a Pichot y luego confiesa haber sufrido violencia de género por parte de una de sus ex.

"No se enojen tanto, uno tiene derecho a pedir Justicia, tiene derecho a decir lo que sea e, incluso, tiene derecho a equivocarse. Una forma de equivocarse es una forma de aprender. No le podés decir 'cuidado' al otro, porque no tenés el poder de la Policía", arrancó Alfredo.

Y agregó: "Lo único que hay que tener cuidado, Malena Pichot, es no caer en terminar siendo un enano fascista. Uno puede equivocarse también y lo aprende diciéndolo".

"Los adjetivos calificativos que van desde un 'gordo, petiso, flaco, enano, pelado, judío, gordo, puto'... Eso está mal porque tiene que ver con una cuestión de respeto. Si alguno dice una burrada no podés decirle 'guarda que te vamos a caer nosotros'. Es violencia escribirse en el cuerpo que hay que matar a los hombres. No hay que matar ni a los hombres ni a las mujeres, hay que ser inteligente. Y hacer cruzadas en las cuales uno puede subirse", continuó.

"No me importa si una actriz hizo un aborto, no me interesa que me lo cuenten. Pero está en mí, yo me meto en las redes sociales y estamos todos oliéndolos los calzoncillos a todos. Por ende, no podés quejarte porque alguien escribe eso, no entrés directamente a una red social si querés escuchar nada más que una realidad que debería ser", dijo luego.

"En España, he visto que un montón de mujeres feministas o ultrafeministas atacan a alguien y uno no entiende muy bien por qué. También la igualdad tiene que ver con los hombres. Yo llego a un lugar y una chica me dice: '¿Cuándo vas a venir con tu hijo?'. ¿Qué pasaría si viene la madre de una vedette o de una chica linda y yo le digo: '¿Cuándo vas a venir con tu hija?'. No es de buen gusto, ni me parece bien. Está más aceptado que venga de una mujer porque se supone que no lo va a atacar".

Finalmente, opinó sobre la violencia de género e incluso reveló que fue golpeado por alguna de sus ex parejas: "Yo conozco mujeres que atacan y he pasado circunstancias muy feas en la vida. Me han cagado a trompadas esposas mías. Me han hecho cagar muchas mujeres. No se enojen, no es nada en contra de nadie. Compréndanlo. No te enojes porque cuando te enojás es aceptar la intolerancia. Cuando aceptás la intolerancia propia, sos un intolerante y acá estamos toda la sociedad para enseñarte a no ser intolerante. Eso es lo que me parece con respecto a lo que pasó con Facundo Arana".

Mirá el video!

Embed