Alfredo Casero: "Hay jóvenes idiotizados con Néstor y Cristina"

El actor y humorista analizó cómo impactó su famosa metáfora del flan en la sociedad, cuestionó duramente a Cristina Kirchner , a la izquierda y la Asociación Argentina de Actores.





"Cristina es una señora con problemas. No tendría que meterse conmigo. Cualquier chiste que le haga le debe doler el alma. Tiene el alma muy chiquita. Pobre. ¿Dónde están los pibes para la liberación? Por que no liberaron nada. Yo ya soy viejo, esos versos de la liberación ya sabemos que es mentira", dijo Alfredo.





Y respondió ante la pregunta de Alejandro Fantino si odiaba a Cristina y los jóvenes que la acompañan. "No hay odio. No persigo a la gente. Yo quiero justicia, nada más. Si no me voy a enfermar. Yo no quiero que vaya presa, que devuelva la plata. Si tiene que ir presa lo van a decir los jueces. ¡Qué me importa! Yo no quiero que haya uno preso. A mi me interesan los hechos, no la gente", añadió.

Embed



"Máximo tiene que hacer un partido y ganar las elecciones, como dijo su madre. Después charlamos. Si las gana lo esperaremos y haremos lo que tenemos qué hacer", sostuvo sobre el crecimiento de Máximo en la política.





Sobre Mauricio Macri, Casero dijo: "Yo no entiendo por qué lo vinculan con el fútbol. Para mí es un funcionario que tiene que hacer las cosas bien. Si juega al fútbol o se tira pedos no me importa. Algunas las está haciendo bien como el culo y otras bien".





Embed