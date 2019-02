Enrique Pinti hablara de su difícil situación económica y su preocupación por la actualidad del país bajo el gobierno de Mauricio Macri, Alfredo Casero lo castigó desde Twitter. Luego de quehablara de su difícil situación económica y su preocupación por la actualidad del país bajo el gobierno delo castigó desde Twitter.





"Es la primera vez que el agua me llega al cuello. Me asusta cuando me llegan (no solo) las boletas de la luz y el gas, sino la de la prepaga. Tengo una buena que saqué en el año 83 con el mejor plan; me vinieron 39 mil pesos más la insulina que uso, que es importada porque así me lo indicó el diabetólogo, y que me sale 36 mil pesos por mes", reveló Pinti sobre su presente económico en una charla en Pop 101.5.

Y cuestionó al actual gobierno: "Lo más raro es tener que soportar que un Presidente con mala dicción me diga que estuvimos de fiesta 70 años. Yo tengo 80 o sea que desde los 10 años y yo no vi ninguna fiesta [...] Y que encima me digan sus funcionarios y toda la gente que a nosotros nos regalaban los servicios, y a mí nunca nadie me regaló nada".





Tras estos dichos, Casero salió con los tapones de punta y sin piedad contra su colega: "Un verdadero cagueta", tuiteó.





Fue a raíz de una publicación de una usuaria con una antigua entrevista donde Pinti contaba que durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner había dejado de hacer monólogos por temor a 6.7.8 y la AFIP. "Yo a los de 678 me los fumo y fumaré en pipa", agregó Casero.