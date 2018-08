"Alfredo Casero debería pedir disculpas por hablar temas delicados con una ignorancia total"

El Teatrino levantó el show de Alfredo Casero previsto para este viernes en Salta, por considerar que el actor reivindicó recientemente la última dictadura cívico militar. El teatro salteñolevantó el show deprevisto para este viernes en Salta, por considerar que el actor reivindicó recientemente la última dictadura cívico militar.

"Debido a las declaraciones públicas del Sr. Alfredo Casero que reivindican la última dictadura militar en nuestro país, El Teatrino decide cancelar la función programada para el día Viernes 24 de Agosto. A todos los que hayan comprado la entrada se les devolverá el dinero en los puntos de venta en que fueron adquiridas. Las compras realizadas con tarjeta de crédito se cancelaran automáticamente", expresó en el comunicado.





"De qué no se puede hablar?", en el cual intenta -desde el título- aprovechar la adhesión que logró a través de sus críticas antikirchneristas. El dueño de El Teatrino es Humberto Colautti, nieto recuperado número 14. Y la madrina de El Teatrino es Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Casero tenía previsto presentarse con su espectáculo, en el cual intenta -desde el título- aprovechar la adhesión que logró a través de sus críticas antikirchneristas. El dueño de El Teatrino esnieto recuperado número 14. Y la madrina de El Teatrino espresidenta de





Cualquiera podría decir que Colautti sabía de la ideología de Casero antes de programar su espectáculo en El Teatrino. Sin embargo, una cosa es militar el antikirchnerismo como lo hace Casero y otra cosa es poner en duda la identidad de los nietos recuperados, un tema que afectó personalmente a Colautti.

PrimiciasYa.com, el empresario salteño indicó: "Nosotros teníamos el show de Alfredo Casero en cartel hace más de cuatro meses. Desde entonces hemos recibido millones de amenazas de grupos políticos y feministas diciendo que iban a romper el teatro, que iban a escracharnos y demás. Como yo soy nieto recuperado la gente se piensa que yo tengo que tener un alineamiento político para hacer shows que no es así. Nosotros le damos espacio a todos de manera neutral, en nuestra cartelera tenemos de todo". En diálogo conel empresario salteño indicó:





Y agregó: "La venta de entradas ya venían flojas antes de que hiciera estas declaraciones, en total se vendieron 50 en un teatro que tiene capacidad para 300 personas. De todas maneras el espectáculo se iba a realizar. No fue ese el asunto. Pero lo que dijo el viernes en el programa de Fantino dolió mucho y no lo puedo dejar pasar. Habló con total liviandad sobre el trabajo que hacen las Abuelas de Plaza de Mayo y con lo que cuesta en darles una identidad a los nietos. Tiene una ignorancia total sobre el tema y es un agresivo que no tiene idea de nada. A mí me ha contestado cosas tremendas por las redes, pero no me importa eso".

Y por último, Colautti remarcó: "Es jodido traer una producción de Buenos Aires al interior pero me haré cargo porque no puedo darle espacio a él con la ignorancia e impunidad que tiene. Nunca pude hablar con él, le dije a su productor para que hablemos, pero no se dio. Me encantaría poder hablar con él. Con lo del viernes tuvo una falta de respeto total hacia todos, que dia lo que quiera pero yo decidí en que no venga a mi teatro por lo último que dijo. Él debería pedir disculpas por hablar temas delicados con ignorancia total. Ideológicamente puede pensar lo que él quiera, puede ser ultra macrista, anarquista, lo que él quiera. Pero hablar de un tema tan sensible con una impunidad total tiene sus consecuencias como estas".