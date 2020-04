Alfredo Casero cuestionó a Alberto Fernández: "No le tengo confianza, no siento una conducción seria"

Alfredo Casero siempre aseguró estar en la vereda de enfrente del kirchnerismo, por ese motivo el comediante no respalda al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Luego de haber estado en silencio por un tiempo, el actor volvió a dar una entrevista al canal LN+. Allí se pronunció sobre la política pero también en contra de sus compañeros del espectáculo. Dijo que “le importa un pedo” lo que suceda con ellos y la difícil situación económica que deban atravesar por la cuarentena obligatoria de coronavirus, aseguró que él no se siente parte del gremio.

“Yo trabajo con otras cosas y haciendo mis propios shows desde 2013. En televisión he trabajado muy poco, lo he hecho con Adrián Suar. En realidad, a mí, personalmente, me importa un pedo y me interesa más el mundo que la gente del espectáculo, y no soy la voz de ellos”, dijo.

“Conozco mucha gente que no puede seguir pagando sueldos, es una situación dolorosa. Se desmoronan un montón de cosas de acá al futuro. Y se acaban un montón de formatos que pusieron a gente en el poder, como la dádiva”, agregó.

Además, entre otras cosas afirmó que siente vergüenza de ser argentino tras las difusión de un informe oficial de Chile en el que cuestionaron los números que presentó Fernández el viernes pasado.

“Hoy por hoy me piden a mí que pongan mi vida en mano de gente que no tiene un rumbo claro. Yo no les pido un rumbo claro, y los gráficos y filminas del otro día son vergonzosos. Que salgan Uruguay y Chile a decir que son mentira es horroroso para mí, es vergonzoso ser argentino. Imaginate un tipo que tiene 30 o 60 empleados. Imaginate que te digan: 'Ustedes van a tener que ganar menos porque son miserables'. Y miserable es aquél que vive en la miseria, pero él está hablando de los miserables que administran la miseria, y estos que levantan el dedo administran la miseria”, disparó.

Por otra parte, se refirió al tuit contra Jonatan Viale que el presidente compartió, que luego borró y pidió disculpas. "Primeramente creo que tenemos que ver quién es el presidente. Yo no tengo confianza. Más allá de las medidas que se hagan, tengo más confianza en los del llano, los médicos, las enfermeras, la gente de limpieza en los hospitales, en la gente que trabaja con su cuerpo. Con el presidente que yo veo, y lo que pasó con Jonatan Viale, no siento una conducción seria, porque además esto de base no es serio”, dijo.

Además criticó a los políticos y a todos los que rodean al presidente “no se le cayó una pu... idea”, dijo frente a la forma de lidiar contra la pandemia, dijo que ellos esperan que todo “salgan de Alberto Fernández”. “Si vos permitís que un solo tipo diga lo que hay que hacer, no hay democracia”, sumó.

