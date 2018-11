Alfredo Casero: "Al Gobierno no le importa tres carajos la gente"

Alfredo Casero disparó hace algunos meses en Animales Sueltos, parece haber quedado atrás y ahora, el actor se muestra más crítico que nunca con el Ejecutivo. La parábola del "queremos flan" quedisparó hace algunos meses en, parece haber quedado atrás y ahora, el actor se muestra más crítico que nunca con el Ejecutivo.

En diálogo con el canal de La Nación, el actor dijo: "Tenemos adelante un gobierno con el culo pesado, con el pecho frío, al que le importa tres carajos y nos ha abandonado a todos los que le pusimos el pecho".

"Se piensan que ganaron por ser PRO y ganaron porque toda la gente se puso en contra de algo que fue un terrible, que fue un choreo absoluto durante años", continuó enojado.

Y agregó: "No se dan cuenta que esperando al peronismo se les va a ir la gente, porque estamos hinchados las pelotas los que no somos boludos... de que ni se muevan, que no hagan nada, que no expliquen nada, que estén en un status quo que enferma".

Luego, se refirió a su famosa metáfora del flan: "Me importa un pito que hayan tomado como bandera eso. Ni siquiera se detuvieron a entender cuál era la parábola, que es trágica, no es graciosa", sostuvo.

"Al gobierno le importa tres carajos la gente, lo que dice la gente, lo que piensa la gente. Estamos viendo cosas que nosotros no votamos", concluyó durísimo Alfredo Casero.

