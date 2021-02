Alfredo Cahe, sobre la muerte de Diego Maradona: "Luque hizo un desastre"

El doctor Alfredo Cahe es una de las personas que más conoció a Diego Maradona. Estuvo a su lado en los peores momentos y si bien se alejó en los últimos años, siguió teniendo un fuerte vínculo con su familia.

Luego de trágica muerte del Diez, el médico fue llamado por los fiscales que investigan la muerte del astro, la cuál consideró que “era totalmente evitable”, además de considerar que un paciente como Maradona necesitaba “un control médico clínico permanente”.

“Me cuesta hablar mal de Luque. Pero las cosas fueron tan groseras que no cabe otra explicación: el hecho de medicar, un desastre. El hecho de operar, un desastre. No lo hizo él. Además, Diego no siguió el tratamiento. Y no estaba para darle el alta hacia la casa donde sucedió el deceso. Pero hizo desastres”, comenzó diciendo el doctor Cahe en una entrevista para "América Noticias".

Y agregó: “Es la primera vez que escucho que estaba sin medicación cardiológica. Siempre fue lo primero que se le estudió. Desde Uruguay, cuando tuvo una insuficiencia cardíaca grave. Lo tuvimos veintipico de días en terapia intensiva cardiológica. Cuando lo llevamos a Cuba, lo primero que se pensó fue revisar lo cardiológico”.

También se refirió a la necesidad real de la operación de Diego Maradona por el hematoma subdural antes de su muerte. “Yo hubiese aceptado la opinión de otro colega de mayor experiencia. El hematoma puede ser quirúrgico o no quirúrgico”.

Cahe contó las razones por las que no estuvo cerca de El Diez en el último tiempo. “No me permitieron verlo. Yo no lo conocía a Luque… Me eludió tantas veces que me pareció ilógico insistir. Directamente se lo comenté a clínicos que estaban ahí y me fui a mi casa. No me sentí maltratado, sentí que no me podían mentir así. Era el cuento de nunca acabar, se manejaron con colegas que yo no conocía”, indicó.

Por último, el médico habló sobre el momento en que se enteró de la muerte de su ex paciente de más de 30 años. “Diego llegó mal y se esforzó en todo, en salir a la cancha, saludar a la gente, sentarse en el sillón… Lo primero que me surgió es… ‘Bueno, yo creo que este chico va a estar en paz’. Ojalá pueda estar en paz. Nunca, desde que yo lo conocí, nunca estuvo en paz. Nunca, en absoluto. Ni con las parejas que tuvo, ni con sus hijas: nunca estuvo en paz. Y después, cuando empecé a ver por televisión todas las salidas y entradas, y esto y lo otro... Bueno, realmente me angustie enormemente. No se merecía un final así”, cerró.

