Sueca trazó un recorrido mediático que la ubicó luego en "Periodismo para todos", el ciclo político de Jorge Lanata. A partir de ahí, latrazó un recorrido mediático que la ubicó luego enel ciclo político de





Pero llegó un momento en que la rubia se cansó de la vida mediática y apuntó a formar una familia con su pareja Patrik, con quien tuvo a su primer hijo Elliot.

Embed Una publicación compartida de Alexandra Larsson (@alexandrasuequi) el 25 Dic, 2017 a las 9:04 PST

En una entrevista para la revista Gente, Larsson, quien fue mamá hace dos meses, contó que está instalada en Suecia y que "ser madre" le cambió la vida.

Embed Una publicación compartida de Alexandra Larsson (@alexandrasuequi) el 23 Jun, 2017 a las 1:13 PDT

Pero no fue todo tan fácil: "El parto no resultó lo que esperaba. Quería que fuese natural, pero terminó en cesárea, algo que acá, en Suecia, sólo se hace si hay complicaciones. Estuve treinta y cuatro horas con trabajo de parto y una dilatación de diez centímetros, pero Elliot tenía la cabecita mal rotada y no podía salir. Fue complicado, pero hermoso".

"Extraño tanto... Vamos a esperar a que Elliot sea un poco más grande. Tal vez a fin de año o el próximo. Tengo muchas ganas de volver y presentarle mi querida Argentina a mi familia".

Para completar, dijo en qué le cambió la maternidad: "Me hizo entender de qué se trata la vida. Es algo que siempre soñé. Mi mundo cambió por completo: fortaleció a la pareja y redefinió mis prioridades. Hoy pienso en Elliot antes que nada; él es lo más importante". Embed Una publicación compartida de Alexandra Larsson (@alexandrasuequi) el 13 Sep, 2016 a las 8:43 PDT





se hizo conocida en los medios en el año 2012, gracias a su belleza y carisma demostrada en el", siendo parte del staff de bailarinas.